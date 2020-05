Ce brevet de Vivo montre un smartphone avec une caméra pop-up

Alors que vous pensiez que les smartphones dotés d’un mécanisme à slider, comme le Mi MIX 3 ou le Honor Magic 2, pouvaient appartenir au passé, il s’avère que Vivo a déposé un brevet sur un smartphone doté d’un mécanisme à slider pour loger la caméra frontale.

S’il est mis en œuvre, le nouveau design devrait offrir un véritable écran sans bords dans les smartphones, tout en éliminant le besoin de trous, d’encoches ou d’inconvenantes caméras « pop-up ». Comme on peut le voir sur les images, la partie coulissante se soulève pour révéler ce qui semble être un flash LED à l’arrière, mais la seule bizarrerie qui me frappe immédiatement, c’est qu’ils ne semblent pas montrer de découpe séparée pour l’unique caméra sur le slider.

On ne sait pas encore si Vivo prévoit de combiner un mécanisme de rotation avec le slider, comme le Galaxy A80 de Samsung sorti l’année dernière. Alors que le brevet de Vivo semble suggérer qu’une seule des quatre caméras de l’appareil pourrait faire partie du mécanisme de rotation, le Galaxy A80 possède trois caméras, toutes logées dans la partie coulissante et rotative. Lorsque l’utilisateur sélectionne le mode « selfie » dans l’application Appareil photo sur ce dispositif, les trois caméras s’ouvrent automatiquement à l’arrière du smartphone et tournent.

Les projets de Vivo concernant son nouveau brevet ne sont pas immédiatement connus, mais on pourrait imaginer que le premier appareil à présenter ce nouveau design pourrait faire partie de la série de smartphones « NEX » de la société, qui est connue pour ses designs innovants et ses facteurs de forme expérimentaux.

Un brevet

Cela dit, le nouveau modèle semble encore au stade expérimental, et il reste donc à voir s’il deviendra un jour un véritable produit commercial. Bien que de nombreuses marques aient essayé le mécanisme coulissant au cours des dernières années comme solution possible pour offrir un véritable design plein écran sans trou, encoche ou caméra pop-up peu fiable, le design n’a pas vraiment capté l’imagination du consommateur, ce qui signifie qu’il reste une exception plutôt que la règle.

Il reste maintenant à voir si Vivo prévoit de faire un dernier essai et, si c’est le cas, si cela contribuera à populariser le design dans les années à venir.