La mise à jour de Zoom vous permet désormais de transcrire les appels en temps réel

Les conférences téléphoniques pourraient devenir beaucoup plus faciles grâce à un nouveau partenariat avec Zoom. Le service de vidéoconférence a annoncé qu’il s’intégrait désormais au service de transcription Otter.ai, ce qui signifie que les appels Zoom peuvent désormais être transcrits en temps réel.

« À une époque où la plupart des réunions, des événements et des cours “deviennent virtuels”, les travailleurs à distance et les étudiants ont de plus en plus de mal à écouter et à prêter attention tout en prenant des notes. Aujourd’hui plus que jamais, les entreprises et les écoles ont besoin d’outils capables de saisir les informations avec précision et de les rendre accessibles immédiatement », a écrit Simon Lau, vice-président de la division « Products » de Otter.ai.

Pour activer la fonction lors d’une réunion Zoom, il suffit aux utilisateurs de cliquer sur le bouton « Otter.ai Live Transcript » dans leur fenêtre de chat. Cela les amènera à la page « Live Video Meeting Notes » sur le site de Otter.ai pour voir la transcription.

Le service permet également aux utilisateurs d’annoter leurs notes en temps réel, ce qui permet une prise de notes collaborative entre tous les participants à l’appel pour partager des opinions et des idées.

Voici une vidéo d’Otter.ai montrant la fonction en action :

De quoi oublier les craintes de sécurité ?

Pour pouvoir utiliser la nouvelle fonctionnalité, vous devez être abonné au niveau Pro de Zoom ou à un niveau supérieur, et vous devez également être abonné à Otter for Teams. L’abonnement à Otter for Teams coûte normalement 20 dollars par utilisation et par mois, mais le service offre actuellement deux mois gratuits si vous utilisez le code COVID19OTTER.

Live Video Meeting Notes est une fonction payante incluse dans le plan Otter for Teams, sans frais supplémentaires. Les utilisateurs devront demander à leur administrateur Zoom de préapprouver Otter sur le marché Zoom et d’autoriser la diffusion en direct dans Zoom, avant d’approuver eux-mêmes la diffusion en direct dans leur fenêtre de chat.

Le partenariat peut contribuer à inciter les utilisateurs à revenir sur Zoom après un certain nombre de problèmes de sécurité au cours des dernières semaines. La société a récemment dévoilé Zoom 5.0, qui offre un certain nombre de mises à jour bienvenues, notamment un certain nombre d’améliorations de sécurité telles que la prise en charge du chiffrement AES 256 bits GCM et un contrôle accru des réunions.