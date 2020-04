Le démontage de l’iPhone SE 2020 révèle des pièces interchangeables de l’iPhone 8

Nous attendions de voir quelles pièces se trouvent dans le nouvel iPhone d’Apple, et le premier démontage d’iFixit a commencé à nous en fournir quelques détails sur ce que l’on peut attendre du nouveau smartphone du géant à la pomme croquée. Et, comme nous nous en doutions, le nouvel iPhone SE (2020) ressemble beaucoup à l’iPhone 8.

Bien qu’il reste encore beaucoup à voir lorsque le démontage complet sera terminé dans quelques jours, une chose essentielle a été confirmée : l’iPhone SE a exactement la même taille de batterie que l’iPhone 8, à savoir 1 821 mAh.

Avec une autonomie assez comparable à celle de l’iPhone 8 selon les premiers tests, et avec les améliorations d’efficacité que le processeur A13 Bionic devrait conférer, on aurait pu s’attendre à ce que le nouvel iPhone SE offre une meilleure autonomie. Il semble donc qu’en ce qui concerne l’autonomie, c’est peut-être la taille de la batterie à l’intérieur qui importe le plus pour les smartphones d’Apple. Sinon, l’iPhone SE 2020 aurait facilement duré plus longtemps que l’iPhone 8 de 2017.

Mais, il y a une bonne nouvelle pour ceux qui veulent conserver le nouvel iPhone SE pendant quelques années : un certain nombre de composants utilisés dans l’iPhone 8 ont été réutilisés dans l’iPhone SE 2020. Des éléments comme le Taptic Engine, le plateau SIM et les éléments de la structure de l’écran sont apparemment tous les mêmes que ceux utilisés sur l’iPhone 8, ce qui signifie que l’inventaire de ces pièces sera plus abondant et donc, espérons-le, moins coûteux à réparer si vous en avez besoin dans les années à venir. En fait, le site affirme que « l’écran devrait être moins cher à remplacer que tout nouvel iPhone que nous avons vu depuis des années ». Bien entendu, tout ne peut pas être échangé avec les pièces de l’iPhone 8.

Cependant, il y a une mise en garde au remplacement de l’écran. Vous perdrez la fonctionnalité True Tone à moins d’avoir accès à un programmateur d’écran. Bien que ce soit dommageable, ce n’est pas une perte énorme, car True Tone modifie simplement la température de couleur de l’écran en réponse à la lumière ambiante. C’est bien de l’avoir, mais pas un must-have.

De bonnes nouvelles pour la réparation

Selon iFixit, la matrice de caméras de l’iPhone SE est la même que celle utilisée sur l’iPhone 8 — ce qui montre que les améliorations apportées au processeur de signal d’image à l’intérieur de l’iPhone, apportées par le nouveau processeur A13 Bionic, ont vraiment fonctionné. Le fait que les composants soient identiques signifie que les grandes améliorations en matière de reproduction des couleurs et de performances en basse lumière sont des raisons évidentes d’acheter le nouvel iPhone SE.

Nous attendons le démontage complet d’iFixit dans les prochains jours, espérons que de plus amples informations sur le smartphone nous permettront de comprendre exactement les changements (et les économies) qu’Apple a apportés au nouvel iPhone SE. L’astuce de l’iPhone SE (2020), qui consiste à échanger la batterie avec celle de l’iPhone 8, contribue certainement à garantir la réparabilité du smartphone et à attirer les consommateurs soucieux de leur budget. C’est exactement la raison du lancement de ce modèle.