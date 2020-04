Le LG Velvet sera présenté en quatre coloris le 7 mai

Les directives de nouvelle conception de LG sont une nouvelle rupture par rapport à des années de conception identique. Mais, elle pourrait aussi décevoir certaines personnes qui recherchent des spécifications phares haut de gamme. Néanmoins, LG n’hésite pas à remuer les choses pour voir ce qui résonne chez les consommateurs, présents et futurs. Le LG Velvet sera sa première tentative de redéfinir son image dans ce qu’elle promet de ravir à la fois les yeux et les mains.

Le nouveau smartphone phare de LG, le Velvet, sera dévoilé dans son intégralité le 7 mai. La société a posté un clip vidéo sur sa chaîne coréenne YouTube évoquant des gouttes de pluie et un défilé — une référence à l’inhabituelle disposition de la caméra arrière du smartphone et à son design soi-disant avant-gardiste.

Bien sûr, LG a déjà annoncé le Velvet, en envoyant des communiqués de presse sur des caractéristiques spécifiques à l’avance, comme elle a tendance à le faire avec tous ses smartphones. Nous savons que celui-ci est doté d’une triple caméra en forme de « goutte d’eau » (« Waterdrop »), d’un design symétrique en verre incurvé, d’un processeur Snapdragon 765 avec une connectivité 5G, et d’une prise casque.

La conception Waterdrop de la caméra signifie simplement que les capteurs et le flash LED sont disposés verticalement, du plus grand au plus petit, sans qu’aucun gros bloc (carré ou rond) ne les entoure. L’agencement n’est peut-être pas si nouveau que ça, mais LG espère vraiment que les subtiles indications du design se vendront d’elles-mêmes.

Et dans le cadre de sa tradition, elle dévoile cette fois les quatre coloris dans lesquelles il sera disponible. Il s’agit du Aurora White, Aurora Gray, Aurora Green et Illusion Sunset, cette dernière couleur étant un peu rouge.

Un positionnement tarifaire qui sera scruté

Il sera intéressant de voir comment LG fixera le prix du Velvet, étant donné que son processeur est destiné au marché du milieu de gamme, et de son aspect haut de gamme. Jusqu’à présent, les smartphones dotés du processeur Snapdragon 765 ont été vendus entre 300 et 700 euros.

Ce que nous ne savons pas, c’est le prix et la date à laquelle il sera disponible en dehors de la Corée du Sud. Quoi qu’il en soit, le LG Velvet sera dévoilé en Corée le 7 mai prochain. En raison de la pandémie du COVID-19 dans le monde entier, la société annoncera le smartphone lors d’un événement en ligne qui sera diffusé en direct sur les comptes officiels YouTube et Facebook de LG.