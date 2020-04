Les API de recherche de contacts COVID-19 d’Apple et de Google disponibles la semaine prochaine

Le 10 avril, Apple et Google ont annoncé un partenariat commun pour construire un système mobile de recherche de contacts pour le COVID-19. Ce système est volontaire, anonyme et interopérable entre les appareils iOS et Android. Le 28 avril prochain, Apple et Google vont publier leurs API de recherche de contacts. Ces dernières seront utilisées par des développeurs d’applications agréés. Cette information émane d’une photo d’une conversation entre Tim Cook, PDG d’Apple, et Thierry Breton, commissaire européen.

Pour être clairs, Apple et Google ne publieront aucune application de recherche de contacts. Les deux sociétés publient plutôt des interfaces de programmation d’applications (API) permettant aux autorités sanitaires de créer leurs propres applications. Elles peuvent également concéder des licences de développement d’applications à des entreprises privées.

Cela semble être beaucoup de travail supplémentaire, mais les API devraient (théoriquement) empêcher Google et Apple d’exploiter nos données personnelles. En outre, elles permettront à chaque puissance mondiale de participer à la recherche de contacts sans enfreindre ses lois régionales sur la protection de la vie privée numérique.

Mais, Apple et Google n’ont pas encore terminé. Les API ne sont qu’une première étape dans le plan de jeu de la recherche de contacts. Au cours des prochains mois, Apple et Google vont développer une plateforme de recherche basée sur la technologie Bluetooth, intégrée aux OS des smartphones. Les deux entreprises soulignent que le programme de recherche de contacts est volontaire, anonyme et sécurisé.

Dans le livre blanc commun sur la recherche de contacts, Apple et Google mentionnent qu’ils « publieront ouvertement des informations sur notre travail pour que d’autres puissent les analyser ». Reste à savoir comment les entreprises envisagent de tenir cette promesse.

En avance sur le calendrier

La plateforme de recherche de contacts d’Apple et de Google est actuellement en avance sur le calendrier. Les sociétés ont initialement prévu que leurs API soient publiées en mai, et non pas fin avril. À ce rythme, nous devrions nous préparer à voir des applications de recherche de contrats dans les prochains mois. La recherche de contacts est un moment majeur de l’histoire technologique et une potentielle aubaine pour la lutte contre le COVID-19.

Ll’engagement d’Apple et de Google en faveur de la protection de la vie privée est rassurant. Maintenant, il appartient aux gouvernements d’utiliser correctement les outils de recherche de contacts. Il existe une myriade de systèmes de recherche des contacts en cours de développement ou déjà mis en œuvre. Mais, une dorsale technologique commune qui leur permet de communiquer entre eux et qui ouvre la voie à une large participation sur les appareils mobiles les plus populaires actuellement utilisés a les meilleures chances d’être réellement efficace.