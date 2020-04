Google publie Android 11 Developer Preview 3 : quoi de neuf ?

Android 11 Developer Preview 3 est sorti aujourd’hui, et il est disponible en téléchargement pour les smartphones Pixel 2 et les versions ultérieures. Il s’agit de la dernière version de la feuille de route de Google pour les développeurs. Les prochaines versions devraient être des versions bêta, et la version stable de Android 11 devrait être prête cet automne.

L’annonce de Google est principalement axée sur les nouvelles fonctionnalités pour les développeurs, mais certains de ces changements pourraient également s’avérer utiles pour les utilisateurs avancés.

Par exemple, certaines personnes ont remarqué que la précédente Developer Preview permettait une prise en charge complète de l’outil ADB (Android Debug Bridge) sans relier physiquement le dispositif avec un fil. Aujourd’hui, Google met à disposition de la documentation et promet de faciliter la mise en place du débogage sans fil à l’avenir en ajoutant le scan d’un QR code à ses outils de développement Android Studio. Comme vous l’imaginez, le débogage sans fil peut vous permettre de transférer des données entre un ordinateur et un smartphone Android pour contrôler votre appareil à distance, installer des applications ou exécuter d’autres fonctions sans câble USB.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités d’Android 11 Developer Preview 3, citons ADB Incremental, qui permet aux développeurs d’installer des APK de plus de 2 Go jusqu’à 10 fois plus rapidement, ou encore un outil qui aide les développeurs à voir pourquoi une application s’est arrêtée et dans quel état elle se trouvait, et enfin une aide pour identifier et corriger les problèmes de sécurité de la mémoire. Parmi les autres nouvelles fonctionnalités, citons une modification de la vue des applications récentes, des visuels mis à jour lors de la sauvegarde d’une capture d’écran ou encore un contrôle de la sensibilité des gestes pour les bords droit et gauche de l’écran.

Google note qu’il s’agit encore d’une version preview et qu’en tant que telle, elle peut présenter des problèmes de stabilité, d’autonomie de la batterie, de performances ou d’autres bugs. Certaines applications qui nécessitent SafetyNet peuvent également ne pas fonctionner correctement.

Encore une preview

Comme mentionné précédemment, cette version est publiée par Google afin de recueillir les réactions des développeurs d’applications Android et dans l’espoir que les utilisateurs intrépides aident à résoudre les problèmes rencontrés jusqu’à présent. Android 11 Developer Preview 3 est disponible pour les Google Pixel 4, 4XL, 3 a, 3aXL, 3, 3XL, et Pixel 2, 2XL.

Si vous avez envie de vivre sur le fil du rasoir, vous pouvez utiliser l’outil Android Flash Tool ou simplement flasher manuellement votre smartphone Pixel. Dans les deux cas, les fichiers à télécharger sont disponibles sur Android Developers en ce moment même. Attention, vous allez perdre toutes vos données, donc effectuer une sauvegarde avant toute opération.