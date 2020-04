Le design et les principales caractéristiques du LG Velvet dévoilés dans une vidéo

LG s’engage dans un nouveau voyage pour réinventer son image sur le marché du mobile. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se contente pas de changer le design de son smartphone, elle change également sa convention de dénomination. Dans la troisième partie de la révélation de LG sur son prochain smartphone phare, une nouvelle vidéo du fabricant montre le design complet du LG Velvet. Elle confirme également qu’il fonctionnera avec le processeur Snapdragon 765 de Qualcomm.

La vidéo – qui est en coréen — montre l’aspect du futur LG Velvet sous tous les angles. Vous pouvez voir de minces bords d’écran, et la petite encoche en forme de larme à l’avant, ainsi que la caméra à triple objectif (plus le flash) à l’arrière. Pour être honnête, le LG Velvet semble plus rattraper les tendances qu’à une innovation complète.

Ce que LG commercialise sous le nom de « 3D arc design » est quelque chose que de nombreux fabricants ont déjà fait, en courbant les bords latéraux du smartphone à l’avant et à l’arrière pour se rejoindre au milieu pour un design plus ergonomique. Certes, la « Waterdrop Camera » est un nouveau visuel et un beau contraste avec les blocs rectangulaires et les cercles de caméra que nous avons aujourd’hui.

Le blanc, le noir, le rouge et le vert sont les couleurs possibles pour ce nouveau smartphone si l’on en croit le clip, et les matériaux utilisés pour la finition seront l’un des principaux arguments de vente du LG Velvet : capter la lumière et « scintiller » de manière attrayante. Le design ne nous en dit pas beaucoup plus sur le smartphone, même s’il semble que la prise casque de 3,5 mm va être conservée, LG s’adressant une fois de plus aux utilisateurs qui souhaitent un son de qualité supérieure sur leur smartphone.

À la fin de la vidéo, nous voyons le logo du Snapdragon 765, confirmant que le smartphone va fonctionner avec un processeur pas tout à fait aussi puissant que le Snapdragon 865 haut de gamme (le Pixel 5 est censé suivre le mouvement).

Un lancement prévu le 15 mai

Le LG Velvet est en fait le LG G9, mais LG a décidé d’abandonner le système de dénomination « G » pour donner à ses smartphones des noms plus significatifs. Le Velvet a apparemment été choisi pour souligner « l’élégance tactique » du smartphone.

Nous n’avons pas entendu beaucoup de rumeurs et de fuites sur le LG Velvet, mais LG semble faire un bon travail en révélant le smartphone petit à petit par elle-même. Nous connaissons maintenant la conception et le processeur, les principaux points d’un smartphone. Un lancement est prévu pour le 15 mai, nous ne devrions donc pas avoir à attendre trop longtemps pour voir le smartphone dans son intégralité — et d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, ce devrait être l’une des sorties les plus remarquables de 2020.