Le nouveau logo de la Xbox Series X montre un grand changement

Depuis un certain temps déjà, Microsoft et Sony diffusent tous deux de nouvelles informations sur leurs prochaines consoles. Dans le cas de la Xbox Series X, Microsoft a déjà révélé beaucoup de choses sur la console : nous en avons vu des photos, vu une liste de spécifications, et nous avons même entendu parler de certaines de ses caractéristiques. Aujourd’hui, nous voyons pour la première fois le logo de la future Xbox Series X, mais pas parce que Microsoft l’a révélé aux yeux de tous.

Au contraire, nous le voyons grâce à un dépôt de marques de Microsoft qui a rapidement fait surface sur Reddit. Le logo lui-même est assez basique, avec le mot « Series » à la verticale et un grand « X ». Il semble que Microsoft ait déposé la marque le 16 avril et que ce dépôt ait reçu le statut de « nouvelle demande » le 20 avril.

La marque couvre un large éventail de produits et de services, non seulement le matériel et les logiciels pour PC, mais aussi les sacs, les bijoux, les vêtements, les tasses à café et bien d’autres choses encore.

En soi, c’est peu remarquable, mais ce n’est qu’une pièce de plus du puzzle de la Xbox Series X que Microsoft a mis en place pour nous depuis environ un an. À ce jour, Microsoft a révélé plus d’informations sur la Xbox Series X que Sony sur la PlayStation 5 — alors que nous avons vu la future manette et maintenant les logos des deux consoles, nous n’avons encore vu aucune image de la PlayStation 5, et on se demander à quoi ressemblera la nouvelle console.

En fait, Sony semble adopter une approche différente pour sa nouvelle PlayStation 5. Mark Cerny, architecte en chef de la PS5, a longuement parlé à plusieurs reprises de certaines des capacités de la PlayStation 5, notamment lors d’une plongée technique en profondeur qui était initialement prévue pour la GDC 2020 mais qui a été réalisée en ligne lorsque cet événement a été annulé.

Encore des questions

En décembre dernier, Microsoft a finalement dévoilé la Xbox Series X, sa console de jeu nouvelle génération qui, au cours des dernières années, a fait l’objet d’une rumeur incessante sous le nom de « Project Scarlett ». La société a ensuite annoncé les spécifications techniques complètes de l’appareil le mois dernier, confirmant un processeur AMD Zen 2 octa-core personnalisé cadencé à 3,8 GHz et un GPU RDNA 2 personnalisé de 12 téraflops avec une RAM GDDR 6.

La console disposera d’une capacité de stockage SSD NVMe allant jusqu’à 1 To, qui pourra être augmentée d’une capacité supplémentaire de 1 To grâce à une carte de données externe. Elle prendra également en charge toute une série de fonctions de pointes, notamment le ray-tracing, l’ombrage à taux variable, et bien d’autres encore. Elle sera également rétrocompatible avec les jeux sortis sur les anciennes consoles Xbox, et prendra en charge les jeux multijoueurs de toutes les générations.

Pourtant, bien que Microsoft ait révélé plus de choses sur sa console que Sony sur la PlayStation 5, aucun des deux géants du secteur n’a parlé de ce qui est le plus important pour beaucoup de potentiels acheteurs : les jeux. Les deux consoles devant être lancées vers la fin de cette année, il faut espérer que nous commencerons bientôt à en savoir plus sur les jeux.