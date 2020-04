La Galaxy Tab S6 Lite est une tablette de 10,4 pouces avec un S Pen

Il se peut que le moment soit venu pour OnePlus d’être sous les projecteurs avec le lancement de ses OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro et Honor avec sa série Honor 30, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’autres nouveaux produits qui sont sortis en même temps.

Cependant, étant donné son statut de milieu de gamme, il n’est pas vraiment surprenant que Samsung n’ait pas beaucoup fait parler d’elle lors de la révélation officielle du Galaxy Tab S6 Lite.

Et bien que la date exacte de disponibilité soit encore inconnue, la page produit indonésienne confirme au moins ce à quoi il faut s’attendre quand elle le fera.

Il est indéniable que le Galaxy Tab S6 Lite est une tablette de milieu de gamme, mais, pour être honnête, elle ne s’éloigne pas vraiment de la Galaxy Tab S6, considéré comme haut de gamme. Les signes les plus révélateurs sont son processeur octa-core sans nom, probablement un Exynos 9611, et ses 4 Go de mémoire vive (RAM) et 64 Go de stockage interne. La Galaxy Tab S6, en comparaison, fonctionne sur un Snapdragon 855 avec 6 Go de RAM.

L’écran de 10,4 pouces, et non pas de 10,5 pouces comme son homonyme plus haut de gamme, offre une résolution de 2 000 × 1 200 pixels, ce qui est suffisant pour le contenu full HD. La grande batterie d’une capacité de 7 040 mAh permet également de regarder des vidéos pendant un long moment.

Le S Pen inclut

Cependant, les principales caractéristiques de la tablette résident dans son stylet S Pen, qui est heureusement livré avec la Galaxy Tab S6 Lite sans supplément de prix. Cependant, il n’y a pas d’emplacement pour le loger, et vous devrez acheter un étui séparé qui comporte un compartiment pour le stylet.

La Galaxy Tab S6 Lite sera commercialisée à partir du 30 avril en versions Wi-Fi et 4G. Elle sera proposée en précommande entre le 20 et le 29 avril (23h59). Durant cette période, un Book Cover sera offert. La Galaxy Tab S6 Lite sera disponible en 2 coloris : Oxford Gray et Angora Blue.