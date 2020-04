Honor lance sa nouvelle flotte Honor 30, Honor 30 Pro et Honor 30 Pro Plus en Chine

Seulement un jour après l’annonce des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, Honor a dévoilé ses nouveaux fleurons — les Honor 30, Honor 30 Pro et Honor 30 Pro Plus. Le moment est bien choisi, car ces trois smartphones peuvent être considérés comme des rivaux de la gamme OnePlus 8. En fait, la gamme Honor peut être considérée comme le « successeur » de OnePlus, maintenant que ce dernier commence à faire payer ses smartphones plus cher.

Bien entendu, Honor — à qui Huawei est redevable — n’offre pas les applications et services Google sur ses appareils, ce qui en fait des rivaux moins attrayants qu’ils ne le seraient autrement. Mais même dans ce contexte, la nouvelle flotte de smartphones lancés en Chine est très alléchante.

En effet, la gamme Honor 30 vous permet d’en avoir pour votre argent, comme nous allons le voir dans la suite de cet article. Mais si les ventes commencent le 21 avril en Chine, la disponibilité dans le reste du monde, et particulièrement en France, reste à confirmer.

La gamme de smartphones Honor 30 a un châssis métallique, et une coque arrière en verre comme tant d’autres smartphones, avec un bloc caméra dans le coin supérieur gauche de la coque arrière. En outre, les modèles « Pro » sont également certifiés IP54, ce qui leur confère une faible résistance à l’eau. Cela reste néanmoins une bonne nouvelle dans le cas où votre smartphone est éclaboussé au bord de la piscine.

Pour les couleurs, vous avez le choix entre le Midnight Black, Emerald Green, Icelandic Frost, Neon Purple, ou Titanium Silver.

Des différences sur les écrans

Quant à l’écran, le Honor 30 Pro et le Pro Plus ont tous deux une dalle OLED courbée de 6,58 pouces avec une résolution de 2 340 x 1 080 pixels, soit environ 392 pixels par pouce. Une caméra à double objectif est découpée dans le coin supérieur gauche de l’écran, et le capteur d’empreintes digitales est intégré à l’écran. Le modèle standard, le Honor 30, est doté d’un écran plat de 6,53 pouces d’une résolution de 2 400 x 1 080 pixels (403 ppp), d’une unique caméra en façade incrustée dans le coin supérieur gauche de l’écran, ainsi que d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Le Honor 30 Pro Plus dispose également d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, pour des interactions plus fluides. Ce taux est supérieur au taux de rafraîchissement « standard » de 60 Hz du reste de la gamme, mais notez que certains fleurons offrent désormais un taux de rafraîchissement encore plus élevé de 120 Hz.

Focus sur la photo

Du côté de la photo, là aussi des différences sont visibles. Le modèle haut de gamme, le Honor 30 Pro Plus, possède une caméra arrière à triple objectif avec un impressionnant assortiment de spécifications.

Il y a un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.9, un capteur périscope de mégapixels à ouverture f/3.4 (offrant un zoom optique 5x), et un capteur ultra large de 16 mégapixels (f/2.2). Les lentilles principales et du périscope comprennent en outre un système de stabilisation optique de l’image (OIS). Le Honor 30 Pro possède quant à lui un capteur principal de 40 mégapixels à ouverture f/1.8, mais les autres objectifs sont les mêmes.

Quant au Honor 30 standard, il possède un capteur principal de 40 mégapixels (f/1.8), associé à un capteur ultra large de 8 mégapixels à ouverture f/2.4, un téléobjectif de 8 mégapixels (f/3.4) et un capteur macro de 2 mégapixels (f/2.4).

En façade, le Honor 30 Pro et le Honor 30 Pro Plus ont tous deux un capteur principal de 32 mégapixels couplé à un capteur secondaire de 8 mégapixels. Le Honor 30 standard n’a que le capteur de 32 mégapixels.

De puissants smartphones

Les trois modèles de la famille Honor 30 contiennent une batterie d’une capacité de 4 000 mAh, et ils supportent tous une charge rapide de 40 W, le Honor 30 Pro Plus supportant en outre une charge sans fil de 27 W.

Quant aux caractéristiques de base, le Honor 30 Pro et le Honor 30 Pro Plus ont tous deux un processeur octa-core Kirin 990 (le même que celui que vous trouverez dans la gamme de smartphones Huawei P40), tandis que le Honor 30 a une puce Kirin 985 légèrement inférieure. Sur le Honor 30 Pro, le processeur est couplé à 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage. Le Honor 30 Pro Plus est doté de 8 ou 12 Go de RAM, mais n’a qu’une configuration de 256 Go, alors que le Honor 30 standard a 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Les smartphones disposent en outre d’un emplacement pour carte mémoire nano, ce qui permet d’ajouter de l’espace de stockage supplémentaire, et ils prennent en charge la connectivité 5 G. Ils fonctionnent sous Android 10, mais celui-ci est doté de la surcouche Magic UI 3.1 de l’entreprise, et est livré sans le Google Play Store ni les autres services et applications Google.

Quant au prix, le Honor 30 commence à 2 999 yuans (environ 390 euros), tandis que le Honor 30 Pro commence à 3 999 yuans (environ 520 euros), et le Honor 30 Pro Plus commence à 4 999 yuans (environ 650 euros). Reste à Honor d’officialiser ces smartphones en France !