Voici à quoi pourrait ressembler l’iPhone 12 Pro Max

Nous aimons toujours entendre des informations au sujet de futurs iPhone. Le futur iPhone 12 Pro Max, qui ne sera pas disponible avant le mois de septembre, a fait l’objet d’une fuite, ce qui indique de multiples nouveaux changements et une révision de l’approche de la conception.

La fuite massive provient de la société EverythingApplePro, qui a pu mettre la main sur les premiers rendus CAO qui montrent les conceptions et les dimensions du smartphone sous tous les angles. Il faut noter que ce sont encore des détails assez précoces, donc les choses pourraient changer dans les mois à venir. Il déclare que ces rendus sont « complets à environ 70 % ».

Le changement le plus important, qui a également été mentionné par plusieurs autres sources récemment, concerne la conception générale du châssis. L’iPhone 12 Pro Max (et probablement toute la série des iPhone 12) va passer à une conception plus angulaire avec des côtés plats et un écran plat, comme le nouvel iPad Pro (2020).

L’encombrement global sera proche de celui de l’iPhone 11 Pro Max, mais l’écran passera à 6,7 pouces. Cela sera réalisé grâce à des bords d’écran plus fins, et donnera au smartphone un aspect plus moderne. L’ensemble du cadre sera nettement plus fin, à environ 7,4 mm.

L’autre changement majeur concerne les caméras, puisque la série d’iPhone 12 Pro devrait également comporter une quatrième caméra à l’arrière, sous la forme d’un capteur LiDAR. Les quatre objectifs seront placés dans un boîtier parfaitement carré et seront affleurants contre le verre. Pour le contexte, la série d’iPhone 11 Pro avait tous ses capteurs photo dépassant un peu du boîtier. On peut supposer que les applications LiDAR et la réalité augmentée occuperont une place importante dans l’avenir d’Apple.

Un Smart Connector

L’écran aura toujours une encoche, mais celle-ci sera sensiblement plus petite. La technologie de reconnaissance faciale et l’unique capteur photo y seront installés. Les iPhone (2020) devraient également être compatibles avec la technologie 5G, ce qui est confirmé par des lignes d’antenne plus épaisses sur le châssis. En raison de leur plus grande taille, même le bouton d’alimentation devrait se trouver un peu plus bas sur le côté droit pour faciliter la manipulation.

L’un des ajouts les plus intéressants est l’inclusion de ce qui semble être un connecteur intelligent (Smart Connector) pour les accessoires sur l’un des côtés. Sur l’iPad Pro, il est utilisé pour connecter le Smart Keyboard, mais sa fonction sur l’iPhone 12 Pro reste floue. Si la plupart de ces changements sont les bienvenus, il semble que les iPhone 2020 conserveront le connecteur Lightning et ne passeront pas à un port USB Type-C.

Comme toujours, les fuites n’impliquent pas nécessairement des confirmations. Les mois à venir nous en dirons plus sur ce que l’on peut attendre de la série d’iPhone 12.