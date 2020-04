8 meilleures alternatives de Zoom pour les vidéoconférences et les webinaires

Dans le sillage de la pandémie du coronavirus COVID-19, le télétravail et la vidéoconférence sont devenus des éléments essentiels des entreprises en ligne et hors ligne. Si Zoom est sans aucun doute l’un des meilleurs outils de communication pour la vidéoconférence en temps réel, de nombreux utilisateurs se sont récemment plaints de sa médiocre qualité vidéo et de ses problèmes de mise en mémoire tampon.

C’est normal, car les entreprises du monde entier travaillent en ligne et font peser une lourde charge sur les serveurs. Il y avait aussi le problème de Zoom qui envoyait secrètement des données à Facebook, et d’autres problèmes de sécurité qui ont ébranlé son statut de « champion ».

Donc, que vous souhaitiez une meilleure vidéoconférence ou que vous détestiez la politique de confidentialité de Zoom, vous pouvez toujours utiliser des alternatives efficaces. Dans cet article, j’ai dressé une liste des 8 meilleures alternatives de Zoom que vous devriez absolument essayer en 2020.

Pourquoi avons-nous besoin d’une alternative à Zoom ?

Avant de commencer cette liste, voyons d’abord pourquoi Zoom est devenu un tel succès du jour au lendemain et pourquoi vous devriez rechercher ses alternatives. Depuis que le COVID-19 a forcé des millions d’employés à travailler depuis leur domicile, la nécessité d’une bonne application de vidéoconférence est devenue primordiale. Zoom a capitalisé sur cette demande en fournissant une solution qui fonctionne et possède une interface facile à utiliser. Une autre raison du succès de Zoom est son généreux plan gratuit. Vous pouvez faire des conférences téléphoniques de 40 minutes avec jusqu’à 100 participants gratuitement. Combinez tous ces facteurs, et Zoom semble offrir un produit parfait. Cela soulève une question. Si Zoom est si bon, pourquoi recherchons-nous ses alternatives ?

Eh bien, Zoom est l’exemple classique d’un produit dont le succès est devenu sa perte. Jusqu’à ce que Zoom soit petit et moins largement adopté, ses problèmes sous-jacents n’ont pas été découverts. Cependant, lorsque des millions de nouveaux utilisateurs ont rejoint le service, les problèmes sont devenus apparents. De nombreux utilisateurs ont découvert que Zoom envoyait secrètement des données à Facebook. Dans un autre cas, il a été découvert que des milliers d’enregistrements personnels de Zoom étaient disponibles sur le Web, certains étant même téléchargés sur YouTube.

En outre, des chercheurs ont découvert que certains appels Zoom étaient acheminés par la Chine, ce qui constitue en soi un important problème de sécurité. Il y a aussi des cas de Zombombing où des petits malins ont pu se joindre aux appels Zoom en cours et perturber les discussions. Il va sans dire que la découverte de failles de sécurité l’une après l’autre n’est pas bonne pour l’entreprise.

De nombreuses entreprises et institutions gouvernementales ont interdit à leurs employés d’utiliser Zoom. Et si vous n’avez pas un mépris total pour votre vie privée, vous devriez vous aussi chercher des alternatives à Zoom. Maintenant que vous savez pourquoi, passons à la liste.

1 — Microsoft Teams

Je dirais que si vous cherchez une solution de communication Web complète comme Zoom, alors Microsoft Teams serait sans doute la meilleure alternative. Elle est dotée de nombreuses fonctionnalités et, dans certains cas, dépasse même les capacités de Zoom. Vous pouvez chatter, passer un appel vidéo à vos coéquipiers, accéder aux documents Office 365, collaborer en temps réel, et aussi appeler n’importe qui depuis Teams ou le système téléphonique direct. Comme je l’ai dit, c’est un puissant outil pour la communication sur le Web, que ce soit en vidéo, en audio ou par chat.

Cependant, n’oubliez pas que Microsoft Teams vous permet d’organiser une réunion en ligne jusqu’à 250 participants, alors que Zoom peut accueillir jusqu’à 1 000 participants. Néanmoins, Microsoft Teams peut gérer jusqu’à 10 000 coéquipiers dans un séminaire Web, ce qui est égal à la capacité de Zoom. Cela dit, Microsoft Teams apporte de nombreux avantages supplémentaires comme le partage d’écran, l’accès à 1 To de stockage en nuage OneDrive, l’accès à Office 365 et plus encore. Pour conclure, si vous cherchez une alternative à Zoom, Microsoft Teams est le choix idéal.

Visitez le site Web (essai gratuit d’un mois, à partir de 4,20 €/mois)

2 — Skype

Je sais que Skype for Business a été remplacé par Microsoft Teams et qu’il n’est plus disponible. Et c’est pourquoi je parle de la version gratuite de Skype, et plus précisément de Skype Meet Now qui est destinée aux utilisateurs. Skype peut être très utile aux petites entreprises pour organiser des réunions et des réunions sur le Web en qualité HD et surtout, sans frais. En termes de limite de participants, Skype peut accueillir jusqu’à 50 participants, ce qui représente la moitié des 100 participants proposés par Zoom dans le cadre du plan gratuit. Cependant, vous n’avez pas de limite sur les appels de groupe sur Skype alors que Zoom a une limite de 40 minutes s’il y a plus de 3 participants.

D’une certaine manière, Skype n’est donc pas mal du tout et apporte des fonctionnalités illimitées sans aucun coût. Vous pouvez également discuter et appeler avec vos collaborateurs, mais si vous souhaitez appeler directement des numéros de téléphone d’une région à l’autre, vous devrez alors débourser quelques euros supplémentaires. Mais à part cela, tout est gratuit et accessible, y compris l’enregistrement des appels, le partage d’écran, les sous-titres en direct et bien d’autres choses encore. Je vous suggère, si vous utilisez le plan de base de Zoom, d’essayer Skype.

Visitez le site Web (gratuit)

3 — Google Meet

Google Meet est la nouvelle réponse de Google à Zoom et il semble que le géant de la technologie soit enfin dans la course. Actuellement, Meet est uniquement disponible pour les utilisateurs G Suite, et ceux qui sont inscrits au programme G Suite for Education. En ce qui concerne les fonctionnalités, c’est un peu comme Zoom, dans un sens, où il suffit de créer une réunion et de partager le lien avec les participants. Et ils peuvent facilement se joindre à la réunion sans avoir à créer un compte. Et le meilleur, c’est que, comme il s’agit de Google, vous avez des applications dédiées pour presque toutes les plateformes, ce qui est génial.

En ce qui concerne la limite des groupes, à ce jour, Meet ne peut accueillir que 100 participants au maximum. Cependant, Google a récemment annoncé qu’à partir du 1er juillet, les utilisateurs pourront créer des réunions beaucoup plus importantes, jusqu’à 250 participants, et pourront diffuser des webinaires en direct à 100 000 spectateurs. C’est une excellente nouvelle, n’est-ce pas ? Donc, si vous cherchez une alternative à Zoom, Google Meet est un bon choix pour le moment. Je dirais qu’en juillet prochain, Meet deviendra un rival comparable à Zoom.

Visitez le site Web (essai gratuit de 14 jours, à partir de 5.20 €/mois)

4 — Jitsi Meet

Si vous cherchez une alternative gratuite à Zoom, alors Jitsi Meet est la meilleure option disponible. Il s’agit d’une plateforme de visioconférence open source avec laquelle vous pouvez organiser des appels de groupe d’autant d’utilisateurs que vous le souhaitez et sans aucuns frais. De plus, elle est chiffrée, ne nécessite pas de compte et n’est pas limitée dans le temps. C’est génial, mais quel est le piège ? Pour être franc, il n’y a pas de piège. Jitsi est entièrement financé par la société 8×8 qui utilise les produits de Jitsi comme le bureau virtuel et d’autres projets open source.

Lors de ma brève utilisation, Jitsi Meet s’est très bien comporté, principalement grâce à son interface légère. Il suffit de taper le nom de la réunion et d’appuyer sur la touche Entrée pour lancer la vidéoconférence. De plus, vous pouvez définir un mot de passe pour votre webconférence ou simplement partager le lien avec autant de participants que vous le souhaitez. Il est certain que la pandémie de coronavirus a provoqué une forte augmentation de la demande, mais Jitsi parvient toujours à s’en sortir et vous obtiendrez une qualité décente sans trop de problèmes. En bref, si vous voulez une solution gratuite pour Zoom sans compromettre la sécurité, alors Jitisi Meet est un choix judicieux.

Visitez le site Web (gratuit)

5 — Cisco Webex

Vous pouvez considérer Cisco Webex comme une autre solution complète, analogue à Zoom et Microsoft Teams. Elle est truffée de fonctionnalités et s’adresse principalement aux entreprises et aux grandes sociétés. Toutefois, si vous êtes une petite entreprise, vous pouvez profiter de son plan gratuit. Il vous permet d’organiser une réunion Webex gratuite avec 100 participants et les membres n’ont pas besoin de créer un compte pour participer à la réunion, ce qui est très bien. Comme pour le plan de base de Zoom, vous bénéficiez de la vidéo HD, du partage d’écran et d’un espace personnel protégé par un mot de passe.

Comme Zoom, Cisco Webex a une limite de 40 minutes, alors gardez cela à l’esprit. Si vous optez pour les plans payants, vous pouvez passer des appels de groupe et accueillir jusqu’à 200 participants. En outre, Cisco Webex propose un Event Center pour les webinaires, un Training Center pour la formation en ligne, un Support Center pour l’assistance à distance et bien plus encore. En gros, vous obtenez tout ce que vous attendez d’une solution de vidéoconférence axée sur l’entreprise.

Visitez le site Web (gratuit, le plan payant commence à 12,85 euros/mois)

6 — BlueJeans

Bluejeans est une autre excellente alternative à Zoom que vous pouvez consulter. Tout comme Zoom, elle propose la vidéoconférence, des salles personnelles, des événements et quelques fonctions très intelligentes. Par exemple, vous pouvez accéder aux réunions Microsoft Teams depuis BlueJeans grâce à sa technologie Cloud Video Interop. C’est vraiment cool, non ? À part cela, vous pouvez collaborer en utilisant l’audio et la vidéo avec n’importe quel appareil que vous avez et en temps réel. Cela dit, le meilleur de BlueJeans est qu’il améliore votre productivité en mettant en évidence les réunions, en créant des transcriptions, des alertes automatiques et bien d’autres choses encore.

Quant à la limite de participants, elle peut accueillir de 25 à 100 membres, ce qui est plutôt bien. Globalement, si vous voulez une gestion intelligente de votre côté, essayez BlueJeans. C’est tout à fait comparable à Zoom sur le front UI/UX.

Visitez le site Web (essai gratuit pendant 7 jours, à partir de 10.17 euros/mois)

7 — Zoho Meeting

Zoho est très populaire pour sa suite bureautique en ligne et l’entreprise a réalisé certains des meilleurs outils pour la gestion des comptes, le traitement de texte et, bien sûr, les conférences Web. Il s’agit en fait d’une solution centralisée qui permet de programmer des réunions, de créer des documents, d’inviter des participants et de discuter du projet, le tout en temps réel. Une autre caractéristique de Zoho Meeting est qu’il est entièrement basé sur le Web. Bien que les applications vous offrent un large éventail de fonctionnalités, vous pouvez toujours participer à des appels et à des conférences Web depuis un navigateur, même si aucune application n’est installée.

C’est génial, n’est-ce pas ? En plus de cela, vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités de communication Web standard comme le partage d’écran, les appels audio, la vidéoconférence et la collaboration à des projets. Quant à la limite, Zoho Meeting peut accueillir jusqu’à 100 participants en même temps, ce qui est loin de Zoom, mais si vous avez une petite équipe, alors c’est plutôt bien.

Visitez le site Web (essai gratuit pendant 14 jours, à partir de 15 euros/mois)

8 — GoToMeeting

GoToMeeting est l’une des plus anciennes plateformes de vidéoconférence et elle regorge de fonctionnalités. Elle s’adresse principalement aux entreprises, mais même si vous êtes une petite entreprise, GoToMeeting peut vous convenir. Pour commencer, vous pouvez organiser des réunions vidéo et audio à partir de n’importe quel appareil et de n’importe où. Et le meilleur, c’est que GoToMeeting prend en charge jusqu’à 250 participants pour les vidéoconférences et 1000 participants pour les webinaires. En outre, GoToMeeting propose également des appels directs, l’enregistrement dans le cloud, le plugin Office 365 pour l’intégration de tous vos documents Office, le partage d’écran et bien plus encore. Dans l’ensemble, GoToMeeting est une solution de communication Web complète et vous pouvez opter de manière fiable plutôt que pour Zoom.

Visitez le site Web (essai gratuit pendant 14 jours, à partir de 12 euros/mois)

Verdict

Voici donc mes choix pour les meilleures alternatives de Zoom que vous pouvez choisir dès maintenant. En parcourant la liste, j’ai constaté que certaines entreprises proposent un outil de vidéoconférence complet et d’autres des fonctionnalités limitées. Néanmoins, en fonction de vos besoins et de la taille de votre entreprise, vous pouvez choisir un outil dans la liste. Il ne vous reste qu’à supprimer votre compte Zoom.

Je suis presque sûr que vous ne serez pas déçus.