Toutes les fonctionnalités de GitHub sont désormais gratuites pour tous

Après avoir apporté des dépôts privés illimités aux utilisateurs gratuits l’année dernière, GitHub, le site d’hébergement de code appartenant à Microsoft, a maintenant annoncé qu’il mettait à la disposition de tous ses utilisateurs des dépôts privés avec des collaborateurs illimités. Cela signifie que toutes les principales fonctionnalités de GitHub sont désormais disponibles gratuitement pour tout le monde.

Jusqu’à présent, si une organisation voulait utiliser la plateforme pour le développement privé, elle devait souscrire à l’un des plans payants de l’entreprise. Cependant, GitHub estime que chaque développeur devrait avoir accès à sa plateforme et que le prix ne devrait pas être une barrière à l’entrée.

Les équipes seront désormais en mesure de gérer l’ensemble de leur travail ensemble en un seul endroit, comme le CI/CD, la gestion de projet, la révision de code, les packages et plus encore.

Cependant, les équipes qui ont besoin des fonctionnalités plus avancées (comme les propriétaires de code), des fonctionnalités d’entreprise (comme SAML) ou un support personnalisé peuvent passer à l’un des plans payants de GitHub.

Maintenant que les fonctionnalités principales de GitHub sont disponibles gratuitement pour tous les utilisateurs, la société a mis à jour le prix de ses plans pour refléter le changement.

Modifications du plan GitHub

GitHub Pro a maintenant un prix mensuel réduit de 4 dollars et comprendra 2 Go de stockage de packages et 10 Go de transfert de données. Le prix mensuel par utilisateur pour GitHub Team a également été réduit à 4 dollars et il n’y a pas d’exigence de places minimum. GitHub Team inclura également 3 000 minutes par mois dans Actions pour les dépôts privés après le 14 mai. GitHub Enterprise comprend toutes les fonctionnalités disponibles dans Team ainsi que l’authentification unique SAML, 50 000 minutes par mois dans Actions 50 Go de stockage de packages GitHub et un audit avancé pour 21 dollars par utilisateur et par mois.

GitHub Free pour les organisations est disponible dès maintenant et comprend des dépôts privés pour un nombre illimité d’utilisateurs. Toute organisation qui utilisait auparavant Team for Open Source aura désormais GitHub Free. De plus, GitHub Free pour les développeurs individuels comprend désormais un nombre illimité de collaborateurs et toute organisation ou tout individu utilisant le niveau gratuit recevra le support de la communauté GitHub.