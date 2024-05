Build 2024 : Microsoft Teams introduit les emojis personnalisés pour des réactions uniques

Lors de sa conférence Build pour les développeurs, Microsoft a annoncé l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité à sa plateforme de communication Teams : la possibilité pour les utilisateurs de télécharger leurs propres emojis personnalisés à utiliser dans les réactions et les messages.

Cette fonctionnalité sera disponible le mois prochain via la preview public de Teams, visant à permettre aux utilisateurs de collaborer et de s’exprimer de manière « plus créative et authentique ».

Les administrateurs informatiques des entreprises utilisant Teams auront la possibilité de restreindre les utilisateurs autorisés à télécharger ou supprimer des emojis personnalisés, ou de désactiver complètement cette fonctionnalité. Une fois téléchargés dans Teams, les emojis personnalisés seront visibles uniquement au sein du même domaine organisationnel.

Microsoft prévoit une disponibilité générale pour les emojis personnalisés en juillet prochain.

Cette annonce survient 3 mois après que des employés de Microsoft ont découvert une version preview de cette fonctionnalité sur une build interne de Teams, où ils ont trouvé un emoji animé du célèbre personnage Pepe the Frog utilisé dans certaines réactions et messages. Actuellement, Microsoft Teams ne supporte que les emojis officiels Unicode, l’ensemble standardisé d’emojis du domaine public supporté par la plupart des smartphones et des plateformes de réseaux sociaux.

Microsoft Teams arrive un peu tard sur le marché

En comparaison avec d’autres plateformes de communication, Microsoft arrive tardivement sur le marché des emojis personnalisés. Cette fonctionnalité est présente sur Slack et Discord depuis des années, tandis que Google Chat l’a introduite pour les utilisateurs de Workspace en 2022.