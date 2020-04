Disney+ arrive sur la Amazon Fire TV Stick et les tablettes Fire

Il n’y a pas de temps à perdre pour se prendre un abonnement Disney+ pendant cette période de confinement ! En effet, depuis hier matin le populaire service de streaming vidéo de Disney est disponible. Aujourd’hui, il y a un vaste choix de possibilité pour profiter de la toute nouvelle plateforme de streaming. Et, la dernière information émane de Amazon.

Aujourd’hui, la clé Fire TV Stick d’Amazon transforme déjà n’importe quel téléviseur en un téléviseur « connecté » vous permettant d’accéder à vos films préférés, à des films et à des séries TV disponibles sur Amazon Prime, Netflix, YouTube, le tout avec un contenu 4K si votre téléviseur est compatible avec ce format.

Et peu de temps après le lancement de la plateforme de streaming de Disney, Amazon a annoncé que les clés Fire TV Stick et Fire TV Stick 4K sont compatibles avec Disney+. Autrement dit, cela signifie que vous allez pouvoir profiter de l’intégralité des contenus des studios Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic sur votre téléviseur.

Autre particularité, si vous recevez Disney+ sur votre Amazon Fire TV Stick, il est également possible d’utiliser les commandes vocales et les instructions compatibles Alexa dédiées à la plateforme. En effet, les abonnés peuvent utiliser leur télécommande vocale Alexa incluse ou leur appareil Echo associé. Les abonnés peuvent demander :

Alexa, trouve Disney+

Alexa, ouvre Disney+

Alexa, mets [nom du contenu]

Alexa, trouve les films Star Wars

Lancez la gestion vocale en appuyant sur le bouton du distant et en parlant dedans — c’est aussi simple que ça !

Également disponible sur les tablettes Fire

Outre la gamme de clés Fire TV Stick et Fire TV Stick 4K, les détenteurs de tablettes Fire d’Amazon peuvent également télécharger des films, des séries TV et les regarder quand ils le souhaitent. Comme vous pouvez l’imaginer, les utilisateurs peuvent commencer à regarder la première saison de The Mandalorian sur leur téléviseur à l’aide d’une Fire TV Stick et poursuivre la lecture sur leur tablette Fire en allant au travail.

Les clients de Fire TV Stick, Fire TV Stick 4K et de tablettes Fire compatibles peuvent commencer à regarder Disney+ grâce aux 7 jours d’essai gratuit, puis continuez pour seulement 6,99 € par mois ou 69,99 € pour un an. Si un client s’est inscrit à Disney+ sur un autre appareil, il lui suffira de se connecter à son compte.

Quels appareils et plateformes sont compatibles avec Disney+ ?

Disney+ n’est pas seulement disponible sur les Fire TV Stick et les tablettes Fire d’Amazon, puisque la plateforme de streaming sera même disponible sur le Web à l’aide d’un simple navigateur Web. On peut également consulter Disney+ sur les téléviseurs connectés (Android TV, LG WeBos ou Samsung Tizen). Les possesseurs d’une PS4 et d’une Xbox One peuvent même avoir l’application.

L’application peut également être installée sur votre smartphone (Android ou iOS) pour regarder votre série TV préférée en déplacement, une chose que les clients de Netflix connaîtront probablement. Enfin, on pourra utiliser Disney+ sur une Apple TV (4e génération et plus récentes), un Chromebook, ou encore un Chromecast.

Et si vous vous posez la question, oui vous pouvez partager votre compte Disney+ avec votre famille et vos amis si vous le souhaitez. En effet, vous pouvez profiter de Disney+ sur 4 écrans en simultané, en mobilité ou à la maison !