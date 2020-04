Puis-je partager Disney+ avec ma famille et mes amis ? La réponse est oui

Si vous suivez les réseaux sociaux et tout l’univers Disney, vous n’êtes pas s’en savoir que la nouvelle plateforme de streaming vidéo de Disney vient d’ouvrir ses portes ce matin même. Au programme ? Tous les contenus phares de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic en un seul endroit. Évidemment, The Mandalorian est l’une des séries originales les plus en vue de la nouvelle plateforme, et à elle seule pourrait vous attirer dès aujourd’hui.

Si Disney+ a connu un énorme succès depuis son lancement dans d’autres régions du monde, en France nous avons dû attendre son lancement suite à la pandémie actuelle du COVID-19. En effet, le plan initial d’un lancement le 23 mars a été repoussé à la demande du gouvernement français afin d’éviter la surcharge du réseau Internet du pays pendant le confinement.

Nul doute qu’au moment où vous allez lire ces lignes vous vous êtes déjà abonné au service, ou que vous allez le faire dans les prochains jours. Quoi qu’il en soit, les abonnements vont grimper en flèche dans le sillage du confinement (qui risque d’être prolongé) dans le pays lié au coronavirus. Le service est analogue à ses deux concurrents tels que Netflix et Amazon Prime Video.

Le service offre une multitude de divertissements, des films de Disney et de Marvel à la série Star Wars The Mandalorian et aux 30 séries des Simpsons. Le contenu ne manque pas, mais combien de personnes peuvent réellement regarder Disney+ en même temps ? Voici ce que vous devez savoir…

Payez-vous pour vos propres comptes Netflix ou Amazon Prime Video ? Aujourd’hui, beaucoup d’entre nous partagent l’accès aux services de streaming. Peut-être partagez-vous le coût avec vos amis ou votre famille. Vous avez peut-être réussi à vous accrocher au compte de streaming d’un ex (et il/elle a été assez gentil pour ne pas changer le mot de passe). Disney est conscient que c’est la réalité du comportement des consommateurs au moment où elle lance Disney+, et la société reconnaît que son nouveau service va subir le même traitement.

7 profils, 10 appareils

Jusqu’à 4 personnes peuvent regarder le contenu de Disney+ en même temps sur des appareils différents. Toutefois, un compte peut stocker jusqu’à sept profils, tandis que vous pouvez enregistrer votre compte sur 10 appareils.

Cela représente donc une grande puissance de visualisation au bout de vos doigts. Avec ces directives d’utilisation généreuses, Disney+ sera inévitablement partagé par tous. Le service est destiné à être apprécié par tous les membres de votre foyer, mais il est probable que certains partageront aussi leur mot de passe avec des amis dans tout le pays.

Disney semble être d’accord avec ce scénario — jusqu’à un certain point. « Le partage des mots de passe est certainement quelque chose à laquelle nous pensons », a déclaré Michael Paull, président de Disney Streaming Services, lors du lancement aux États-Unis. Mais, Disney utilise une technologie de pointe pour surveiller les comptes. Disney serait en mesure de surveiller toute activité irrégulière indiquant que les utilisateurs partagent un compte avec des membres non membres de la famille.

L’entreprise sait évidemment quels appareils vous utilisez pour diffuser le service. Si cette liste de matériel s’allonge de manière inhabituelle pour un seul compte, une petite alerte pourrait apparaître chez Disney. Disney+ ne demande pas d’autorisations de localisation lorsqu’il est utilisé sur des appareils mobiles, mais il ne doit pas être si difficile pour l’entreprise de se rapprocher de votre région générale grâce à ses serveurs de données et à d’autres méthodes d’arrière-plan.

Mais même si elle a mis en place des mesures pour lutter contre le partage excessif de mots de passe, Disney ne veut pas trop restreindre son service. Donc pour l’instant, vous pouvez probablement laisser vos amis et votre famille obtenir un échantillon de Disney+.

Combien coûte Disney+ et y a-t-il un essai gratuit ?

Le service coûte 6,99 € par mois et fonctionne sur une base mensuelle — ce qui signifie que vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment. Si vous voulez essayer avant d’acheter, pour ainsi dire, vous pouvez également vous inscrire pour une période d’essai gratuite de 7 jours, qui vous donnera accès à l’ensemble du service – films, séries TV et tout le reste. Vous devrez fournir vos coordonnées de carte de crédit ou de débit avant de vous inscrire, car vous serez facturé une fois la période d’essai gratuite terminée — à moins que vous n’annuliez votre abonnement avant.

Vous pouvez vous inscrire sur le site de Disney+ ou sur votre tablette, votre smartphone, votre Smart TV, votre Apple TV, votre PS4, votre Amazon Fire TV, votre Xbox 360 ou tout autre appareil compatible Disney+.