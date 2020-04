Galaxy A51 5G : le smartphone abordable 5G de Samsung pourrait bientôt arriver

Le Galaxy A51 a été lancé en décembre 2019, mais il semble qu’il pourrait être relancé prochainement avec l’ajout de la 5G, ce qui en ferait probablement le smartphone 5G le plus abordable de Samsung.

Comme l’a constaté SamMobile, la WiFi Alliance a certifié un smartphone avec le même code d’identification que celui que pourrait avoir une variante 5G du Galaxy A51 — la certification n’intervient généralement que peu de temps avant l’annonce d’un smartphone, ce qui signifie que nous pourrions voir le Galaxy A51 5G très prochainement.

Le Galaxy A51, qui a succédé au populaire Galaxy A50 de 2019, est doté d’un grand écran de 6,5 pouces d’une résolution full HD+, de quatre caméras à l’arrière composé d’un capteur principal de 48 mégapixels et d’une grande batterie d’une capacité de 4 000 mAh.

D’après ce que nous avons entendu, il ne semble pas que la variante 5G soit différente sur ces points, bien qu’apparemment il ait un motif différent à l’arrière et que son cadre soit en métal et non en plastique — et qu’il dispose d’une connectivité 5G, bien sûr.

La série Galaxy A abrite certains des smartphones les plus abordables de Samsung, donc un smartphone 5G serait probablement beaucoup plus abordable que ceux de la gamme Galaxy S20. Et étant donné la numérotation, le Galaxy A51 5G devrait même être plus abordable que le Galaxy A90 5G de 2019.

Les smartphones 5G chinois encore moins chers

Cependant, il est peu probable que Samsung soit sur le point de décrocher la palme du smartphone 5G le moins cher, car le Xiaomi Mi 10 Lite, récemment annoncé par la société chinoise, y remportera probablement le prix.

Les lancements de smartphones ont été plutôt faits par un simple communiqué de presse du fait que le coronavirus balaie le monde, avec des lancements annulés, reportés ou organisés en ligne plutôt que dans la vie réelle. Il faudra donc voir ce qui se passe avec le Galaxy A51 5G. Cela dit, Samsung n’a pas tendance à mettre en avant les lancements de smartphones de la série A, donc la première observation officielle que nous avons de ce smartphone pourrait être son inscription surprise sur le site Web de la société.