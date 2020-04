Microsoft ouvre l’enregistrement bêta de xCloud en France

Le service de streaming de jeux vidéo de Microsoft commence à prendre de l’ampleur. Microsoft commence à ouvrir la bêta de sa plateforme de streaming de jeux xCloud en Europe. Le géant du logiciel a d’abord lancé la preview de xCloud aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Corée en septembre dernier, et étend désormais celle-ci à la France, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, l’Espagne et la Suède.

xCloud est notamment le concurrent de Microsoft pour Google Stadia, permettant aux joueurs de streamer des jeux depuis les serveurs Xbox vers une variété d’autres appareils — actuellement, seuls les smartphones et les tablettes fonctionnant sous Android 6.0 ou supérieur, et une prise en charge limitée d’iOS — et même de relier une manette Xbox One.

N’importe qui dans ces pays peut désormais s’inscrire à la version Android de xCloud, mais Microsoft semble adopter une approche prudente quant au moment où les gens pourront effectivement y accéder en raison de la pandémie actuelle de coronavirus. « Nous savons que les jeux sont un moyen important pour les gens de rester connectés, en particulier en ces temps de distanciation sociale, mais nous reconnaissons également l’impact de la bande passante Internet sur les réseaux régionaux, car un grand nombre de personnes restent chez elles et vont en ligne de manière responsable », explique Catherine Gluckstein, chef de produit pour le projet xCloud.

Microsoft adopte une « approche mesurée pour aider à préserver l’accès à Internet, en commençant la preview sur chaque marché avec un nombre limité de personnes et en ajoutant d’autres participants au fil du temps ». Si vous souhaitez vous inscrire à la preview de xCloud, l’inscription est désormais ouverte pour les 11 pays européens sur le site xCloud de Microsoft.

Uniquement sur Android

Microsoft a également commencé récemment à tester xCloud pour les iPhone et iPad, mais la société affirme qu’elle a dû restreindre et limiter les tests à un seul jeu « pour se conformer aux politiques de l’App Store ».

Tout le monde ne pourra pas s’inscrire à xCloud tout de suite, étant donné les restrictions autour des appareils Android et iOS, mais l’extension de la preview par Microsoft montre qu’elle croit au projet. À noter que vous aurez besoin de l’application Xbox Game Streaming et d’une connexion Wi-Fi à 5 GHz ou d’une connexion de données mobile avec un débit de 10 Mb/s ou plus.