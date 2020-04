Facebook Messenger lance ses applications Mac et Windows, une excellente alternative à Zoom

Facebook Messenger existe depuis près de dix ans, mais elle vient seulement de devenir une application de bureau pour Windows et macOS. Cette sortie arrive à un moment très opportun, puisque de plus en plus de personnes travaillent actuellement à la maison, et utilisent des outils de vidéoconférence tels que Zoom et Skype.

Vous avez peut-être déjà vu une application Facebook Messenger pour Windows — vous l’avez peut-être même déjà installée — et vous pourriez bien être confus, mais il s’agit d’une nouvelle application unifiée pour les plateformes de bureau de Microsoft et d’Apple et elle comporte un lot de nouvelles fonctionnalités. Et il y a, bien sûr, une option de mode sombre.

Facebook indique qu’au cours du mois dernier, elle a noté une augmentation de 100 % des appels audio et vidéo depuis les navigateurs Web de bureau. Si l’utilisation de Messenger sur le site de Facebook est une bonne chose, une application de bureau dédiée rend les choses beaucoup plus faciles ; il est beaucoup plus facile de passer d’une application à l’autre et d’un site Web à l’autre pendant que vous chattez, par exemple.

Bien sûr, il y a le grand avantage de pouvoir chatter sur un écran plus grand – ce qui est important si vous menez un chat vidéo avec plusieurs personnes. Les chats sont synchronisés entre votre ordinateur et votre smartphone, et vous pouvez gérer les notifications de manière à être alerté autant ou aussi peu que vous le souhaitez.

L’application de bureau fonctionne à peu près de la même manière que les versions mobiles, et comprend un mode sombre, la prise en charge des GIF, l’enregistrement de clips audio, et plus encore.

Quelques manques

Bien que Facebook Messenger offre une alternative à Zoom, elle ne conviendra pas à tout le monde. Il n’y a pas de limite de temps pour les appels vidéo, contrairement à la version gratuite de Zoom, mais la limite de 8 participants signifie que l’application ne sera pas adaptée à de nombreuses entreprises pour les conférences téléphoniques. Cela signifie que Messenger ne peut pas prendre en charge certains des nouveaux cas d’utilisation qui sont apparus depuis que les gens ont commencé à être confiné en raison due COVID-19. Il ne propose pas non plus de moyen de partager facilement une URL qui permet à d’autres personnes de rejoindre un appel, il n’est donc pas utile pour les webinaires publics ou les événements sociaux. Le partage d’écran est l’autre fonctionnalité manquante majeure. L’incapacité à montrer ce que vous regardez empêche certains cas d’utilisation professionnelle.

En revanche, elle est parfaite pour les réunions entre amis et en famille.

Disponible en téléchargement maintenant

Ce lancement intervient à une heure de grande écoute pour les applications de chat vidéo. Les applications de chat sont passées d’un moyen de rester en contact tout en étant séparés ou d’organiser une réunion jusqu’à notre seule forme de connexion humaine. Les dirigeants de Zoom ont dû répondre à des préoccupations de sécurité. Ils ont dû interrompre tout travail de mise à jour des fonctionnalités et consacrer tous les développeurs à la résolution des problèmes de sécurité.

Vous pouvez télécharger Facebook Messenger pour macOS sur le Mac App Store, et pour Windows sur le Microsoft Store, ou depuis les liens ci-dessous.