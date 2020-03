Les rendus du OnePlus 8 Pro révèlent un design plus traditionnel et classique

Les rendus du OnePlus 8 Pro révèlent un design plus traditionnel et classique

Les smartphones d’aujourd’hui sont non seulement de plus en plus puissants, mais ils deviennent aussi un peu plus excentriques dans leur apparence. Peu importe les encoches et les trous dans l’écran, l’arrière devient visuellement plus chargé, dû au nombre croissant de caméras et de capteurs que l’on vient loger dans cette partie — 4 ou 5 caméras sont aujourd’hui la norme. Pas du genre à se laisser emporter par les dernières modes, il semble que OnePlus mette un peu de bon sens dans sa conception, puisque le OnePlus 8 Pro qui arbore quelque chose de familier et d’un peu moins voyant.

En effet, bosses carrées, rectangulaires, voire circulaires, le marché des smartphones regorge aujourd’hui d’une nouvelle variété de designs permettant d’accueillir un nombre croissant de capteurs photo entassés dans un espace aussi restreint. OnePlus elle-même a même brièvement expérimenté l’une d’entre elles avec la configuration de caméra ronde du OnePlus 7. Cependant, cette année elle revient à un classique.

Basée sur des rendus d’iGeeksBlog, le OnePlus 8 Pro aura une ressemblance frappante avec le OnePlus 7T Pro lancé fin 2019. Cependant, il possède davantage de caméras, ce qui donne un agencement un peu bizarre. Il y a deux caméras de 48 mégapixels, respectivement larges et ultra-larges, qui encadrent ce qui est peut-être le capteur de 8 ou 5 mégapixels.

Cependant, le quatrième capteur photo se trouve à l’extérieur du bloc de caméra, au-dessus du flash LED et des capteurs autofocus (AF).

Un lancement dans moins d’un mois

Une autre différence essentielle est que cette fois, OnePlus pourrait bien se débarrasser de la caméra frontale rétractable (pop-up) présente dans ses modèles « Pro » de 2019. En effet, on va retrouver un trou dans le coin supérieur gauche de l’écran, logeant une caméra de 16 mégapixels. Ce changement est nécessaire si, comme le prétendent également les rumeurs, le OnePlus 8 Pro aura un indice de protection IP68 contre la poussière et l’eau.

À l’intérieur, le OnePlus 8 Pro sera plus analogue à ses concurrents, fonctionnant avec le processeur Snapdragon 865 de Qualcomm doté de la 5G, couplé à 8 Go ou 12 Go de RAM. Il pourrait également être le premier de la marque à prendre en charge la recharge sans fil.

La date exacte de l’annonce de OnePlus est encore inconnue, mais des fuites nous feraient croire et espérer qu’elle aura lieu dans moins d’un mois.