Apple pourrait lancer son iPhone 9 en avril malgré le coronavirus COVID-19

Selon des informations non officielles, Apple envisagerait de lancer le nouvel iPhone 9 en avril. Jusqu’ici, on pensait que l’iPhone 9 était prévu pour la fin mars, mais il est assez clair à ce jour que cette échéance ne sera pas respectée. Et l’épidémie de coronavirus COVID-19 en est probablement la principale raison, car Apple doit trouver un moyen de mettre un nouvel iPhone sur le marché sans que les ventes soient massivement affectées par le virus.

Dans un tweet diffusé aujourd’hui sur YouTube, Jon Prosser a déclaré qu’Apple a confirmé lors d’un briefing que l’iPhone 9 sera prêt à être expédié en avril, bien que la date réelle du lancement ne soit pas encore décidée.

Le géant technologique basé à Cupertino étudie toujours ses options. Il convient de souligner qu’un appareil prêt à être expédié ne signifie pas nécessairement qu’il sera expédié le même mois ; la société mère peut le garder dans ses cartons aussi longtemps qu’elle le souhaite.

Mais selon Prosser, Apple veut en fait lancer l’iPhone 9 le mois prochain en raison de « pressions économiques et d’obligations d’actionnaires ».

Et il va sans dire que cela va être un pari risqué, car la plupart du monde est toujours en quarantaine à cause de l’épidémie de coronavirus et les ventes pourraient être fortement affectées. La preuve vivante n’est autre que Samsung, dont les ventes du Galaxy S20 seraient bien inférieures à celles enregistrées par son prédécesseur, principalement en raison du virus qui maintient tout le monde à la maison de nos jours.

Apple briefing happing right now. 👀 As I mentioned before—logistically, iPhone 9 will be ready to ship in April. Due to economical pressures and shareholder obligations, Apple is considering releasing the iPhone 9 in April. I’ll keep you updated. 🧻🧻🧻🧻🧻 —Jon Prosser (@jon_prosser) March 26, 2020

Un choix risqué

Si Apple met l’iPhone 9 sur le marché le mois prochain, l’entreprise va probablement s’appuyer sur les ventes en ligne, même s’il va sans dire que cela peut avoir un impact considérable sur les performances dans les marchés.

L’iPhone 9 sera principalement basé sur l’iPhone 8, il utilisera donc son châssis, son écran et ses dimensions. L’intérieur sera toutefois mis à niveau avec du matériel de nouvelle génération, mais Apple conservera un écran LCD, un bouton physique en façade avec la technologie Touch ID intégrée et une seule caméra à l’arrière pour tenter d’atteindre un prix de 399 dollars.