Test du OnePlus 7T Pro : il excelle partout !

OnePlus a une nouvelle stratégie commerciale cette année. Au lieu de lancer deux smartphones par an comme c’était le cas auparavant, la société en a révélé quatre en 2019. Plus tôt dans l’année 2019, le OnePlus 7 a été annoncé en même temps que le OnePlus 7 Pro, plus excitant, destiné aux marchés internationaux.

Puis, plus tard dans l’année, le OnePlus 7T a été lancé avec le OnePlus 7T Pro, ce dernier étant une légère actualisation du OnePlus 7 Pro qui apporte de petites mises à jour dans quelques domaines clés. Mais quelle est la qualité du OnePlus 7T Pro exactement ?

J’ai passé quelques semaines en compagnie du OnePlus 7T Pro, à tester l’appareil photo, l’autonomie, le logiciel et tout ce qui se combine pour créer un smartphone premium. Voici pourquoi je pense que c’est l’un des meilleurs smartphones que l’on peut acheter en ce début d’année 2020 avant l’arrivée de la nouvelle flotte de mastodontes.

Dans la boîte, on retrouve :

OnePlus 7T Pro

Adaptateur secteur Warp Charge 30

Câble USB Type-C Warp Charge (supporte USB 2.0)

Guide de démarrage rapide

Lettre de bienvenue

Notice de sécurité et carte de garantie

Autocollants logo

Coque de protection

Film de protection d’écran (préinstallé)

Éjecteur de tiroir de carte SIM

OnePlus 7T Pro : design

OnePlus a toujours créé des combinés élégants depuis le début de 2014, lorsqu’il a commencé avec le OnePlus One. Cet héritage du design transparaît dans le OnePlus 7T Pro. Ce dernier est tellement analogue au OnePlus 7 Pro que vous serez excusé pour avoir pris l’un pour l’autre. La seule différence visuelle perceptible, à part la nouvelle couleur « Haze Blue », est le système autofocus laser qui est positionné à l’extérieur du module caméra sur le OnePlus 7T Pro.

À l’arrière, j’aime le positionnement de la caméra arrière à triple objectif, et le léger dégradé de couleur est également fantastique. Si depuis quelques années OnePlus semblait suivre les tendances du marché, il ne fait aucun doute que la société chinoise aide désormais à ouvrir la voie dans la conception de smartphones.

Le OnePlus 7T Pro est un grand smartphone, tout aussi grand que le Galaxy Note 10+ et l’iPhone 11 Pro Max. Il est aussi très lourd. Mais il est également vrai qu’il contient des spécifications de premier ordre qui font de la taille globale un compromis justifié.

Le smartphone est extrêmement confortable dans la main, bien que la taille de l’écran signifie que vous avez vraiment besoin de deux mains pour le faire fonctionner.

Au fil des ans, j’ai beaucoup apprécié le curseur d’alerte de OnePlus sur le côté, car c’est une excellente alternative au bouton de sourdine de l’iPhone. Sur le bord inférieur du OnePlus 7T Pro se trouvent le plateau SIM, le port USB-C et un haut-parleur. Vous ne trouverez cependant pas de prise casque 3,5 mm, car c’est une caractéristique que OnePlus a abandonnée il y a quelque temps.

Il n’y a pas de classement officiel de résistance à l’eau, mais les haut-parleurs stéréo sont toujours là, de même qu’un moteur à rétroaction haptique amélioré. Tous les smartphones OnePlus jusqu’au OnePlus 7 Pro ont subi de terribles vibrations qui ont semblé faibles et bon marché, mais grâce à la nouvelle solution, il se place parmi les smartphones les plus satisfaisants, au moins sur le plan des vibrations.

OnePlus 7T Pro : écran

L’affichage du OnePlus 7T Pro est sans aucun doute mon aspect préféré de l’appareil. Le grand écran optique AMOLED de 6,7 pouces est un plaisir à regarder grâce à sa haute résolution et, surtout, son taux de rafraîchissement élevé et si fluide. Je sais que l’utilisation du téléphone à 90 Hz a toujours un effet négatif sur l’autonomie de la batterie, mais je n’y peux rien. Quel est l’intérêt de posséder un tel appareil sans en utiliser toutes les caractéristiques clés ?

Je n’aime pas trop l’écran courbé, mais il peut s’avérer utile. Il s’harmonise parfaitement avec la nouvelle navigation gestuelle, car il rend le balayage à partir du bord un peu plus agréable, surtout avec un châssis plus épais. Cependant, l’écran est trop courbé et soulève ses propres problèmes comme l’éblouissement. Cela me rappelle les anciens modèles phares de Samsung comme le S7 et le S8+. Samsung s’est ensuite attaqué à ce problème en élaborant une courbe moins abrupte pour ses écrans phares, et nous espérons que OnePlus fera de même.

La cerise sur le gâteau en ce qui concerne l’écran est que, contrairement à de nombreux autres smartphones du marché, il n’y a pas d’encoche, de trou dans l’écran ou de toute autre chose qui empiète sur l’écran lui-même. Au lieu de cela, la caméra frontale se trouve dans un mécanisme rétractable « pop-up » qui sort du haut de l’appareil chaque fois que vous activez la caméra. C’est une caractéristique que j’ai appréciée et qui fonctionne parfaitement.

En outre, OnePlus a inclus une fonctionnalité qui détecte si vous avez laissé tomber l’appareil et rétracte automatiquement la caméra frontale pour l’aider à survivre à la chute. Une très bonne nouvelle pour les plus maladroits.

Déverrouillage par empreintes digitales et du visage

Le capteur optique d’empreintes digitales du OnePlus 7T Pro est rapide et fiable. Je n’ai jamais eu de problème avec cela, et bien que les capteurs d’empreintes digitales capacitifs traditionnels sont certainement plus rapides, les capteurs sous l’écran deviennent vraiment bons. Au moins les solutions optiques le sont — les solutions ultrasoniques comme celles utilisées par Samsung dans ses Galaxy sont plus sujettes aux erreurs et sont généralement plus lentes.

Bien qu’il y ait également un déverrouillage par reconnaissance faciale sur le OnePlus 7T Pro, je ne recommanderais pas de l’utiliser, ni même d’enregistrer votre visage. D’abord, c’est rapide quand ça marche, mais il faut attendre que la caméra frontale apparaisse. Et puis, la reconnaissance faciale à base d’images n’est pas très sûre pour commencer. Bien sûr, vous pouvez l’activer comme option de sauvegarde, mais je doute que le capteur optique d’empreintes digitales vous trahisse un jour à ce point.

OnePlus 7T Pro : interface

Commençons par l’un des meilleurs aspects du OnePlus 7T Pro : il est livré avec Android 10 dès sa sortie de l’emballage, mais Android ne ressemble pas à celui des autres smartphones, car il s’agit d’une surcouche spécifique développée par OnePlus nommée Oxygen OS. Elle est conçue pour avoir un look unique qui correspond à la marque OnePlus, et vous bénéficiez également de quelques fonctionnalités exclusives à OnePlus.

Avec l’arrivée d’Android 10, OnePlus a choisi par défaut la nouvelle navigation gestuelle de Google qui est en fait bonne maintenant ! Un simple coup d’œil en bas de l’écran fait apparaître les applications récentes, tandis qu’un coup d’œil à gauche ou à droite de l’écran agit comme un geste en arrière. Vous pouvez toujours utiliser les gestes de OnePlus, mais à mon avis, ils sont de qualité inférieure, car vous devez aller jusqu’au bas de l’appareil. Enfin, si vous insistez vraiment, vous pouvez utiliser le bon vieux système de navigation à boutons, mais cela pourrait être difficile sur ce gros smartphone.

Tout a l’air assez cohérent dans l’interface, mais si vous avez l’habitude d’une version « stock » d’Android, il vous faudra peut-être un certain temps pour vous y habituer.

Les fonctionnalités supplémentaires incluses dans la dernière version d’Oxygen OS est le mode sombre, et vous obtenez également des fonctionnalités existantes telles que le mode Zen, qui vous invite à éteindre votre smartphone pour un peu de silence dans la journée.

OnePlus 7T Pro : performances

Avec le Snapdragon 855+ sous le capot, le OnePlus 7T Pro est une légère, mais bienvenue amélioration par rapport au OnePlus 7 Pro en matière de performances. Bien sûr, il existe des smartphones plus rapides (comme les nouveaux iPhone), mais le OnePlus 7T Pro est toujours aussi rapide. Je ne suis pas sûr de ce qui peut être attribué en partie au nouveau chipset et en partie à l’écran plus fluide, mais le smartphone laisse l’impression de passer à travers les tâches sans aucun effort apparent. Il est peu probable que vous constatiez le moindre ralentissement.

Du côté de la mémoire, le OnePlus 7T Pro est disponible avec 8 ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 3.0. C’est une quantité généreuse de stockage, surtout si l’on considère le prix de l’appareil. Néanmoins, vous n’aurez pas la possibilité d’étendre le stockage par une carte micro SD comme les autres smartphones de OnePlus. Rassurez-vous, c’est plus que suffisant pour la personne lambda.

La puissance de ce smartphone est également impressionnante. Dans l’utilisation quotidienne, je n’ai rencontré aucun problème de ralentissement, et il est capable de charger et d’exécuter facilement les derniers jeux.

OnePlus 7T Pro : caméra

Bien que les smartphones de OnePlus n’aient jamais eu d’impressionnantes caméras, je n’ai jamais eu de vrais problèmes avec eux et j’ai toujours été satisfait de ce qu’ils offrent pour le prix. Concernant le OnePlus 7T Pro, sa configuration est la même que celle du OnePlus 7 Pro, à quelques différences près :

Caméra principale de 48 mégapixels, avec une ouverture f/1.6, OIS, et une taille du capteur 1/2

Téléobjectif 3x de 8 mégapixels, une ouverture f/2.4 et OIS

Une caméra ultra grand-angle de 16 mégapixels, avec ouverture f/2.2

Caméra frontale « pop-up » de 16 mégapixels

Une nouvelle fonctionnalité qui arrive sur le OnePlus 7T Pro est un mode macro dédié qui vous permet de prendre des photos super détaillées de très près. Bien qu’il utilise le capteur ultra grand-angle, le smartphone vous permet de choisir trois niveaux de zoom différents – 0,6x ultra-large, 1x standard, et 2x zoomé.

C’est une fonctionnalité de niche et les photos que vous allez prendre seront soit floues, à moins que vous arriviez à maintenir votre main parfaitement stable, soit pas aussi impressionnante que vous l’espériez parce qu’elles ne sont pas aussi détaillées. Prendre une photo standard et la recadrer produira probablement les mêmes résultats ou même de meilleurs résultats dans la plupart des cas.

Qualité d’image

Je suis plus que satisfait de la qualité d’image qu’offre le OnePlus 7T Pro. C’est rapide et constant, et si les conditions d’éclairage sont favorables, vous pourriez facilement réaliser un chef-d’œuvre. Le OnePlus 7T Pro prend des photos avec une exposition équilibrée, des couleurs réalistes et une netteté parfaite. Parfois, les tons de peau deviennent un peu plus rosés que la normale, ce qui, je l’espère, sera traité par OnePlus à l’avenir.

Bien sûr, il y a place à l’amélioration, mais je n’ai jamais été déçu par la configuration de la caméra du OnePlus 7T Pro. Comme déjà indiqué avec le OnePlus 7 Pro, la caméra téléobjectif 3x est plus utile que votre caméra 2x traditionnelle dans la plupart des scénarios. En prime, le téléobjectif permet d’obtenir un champ de vision plus flatteur pour les portraits.

Même lorsque la lumière s’amoindrit, le capteur photo fonctionne toujours très bien. Les images s’avèrent assez détaillées et exposées, mais il est très difficile de voir autre chose que des améliorations marginales par rapport au OnePlus 7 Pro. Le mode « Night Scape » produit des photos mieux exposées avec davantage de couleurs, et bien qu’il fonctionne généralement très bien, je trouve ennuyeux que l’application de la caméra ne suggère pas de l’utiliser dans certaines conditions, sans parler du fait que l’application Appareil photo est assez lente lors du changement de mode.

Qualité vidéo

La vidéo s’avère également très bonne, surtout lorsqu’elle est tournée en 4K à 60 fps. Cependant, vous ne pouvez prendre des photos qu’avec le capteur principal à 60 images par seconde, et si vous voulez capturer une vidéo ultra grand-angle, vous devez composer la fréquence d’image jusqu’à 30 images par seconde. De plus, vous pouvez utiliser le téléobjectif 3x que pour capturer des vidéos en 1080p à 30 fps.

OnePlus 7T Pro : autonomie

OnePlus a logé une batterie de 4 085 mAh dans le OnePlus 7T Pro. Elle est légèrement plus grande que la batterie de 4 000 mAh à l’intérieur du premier OnePlus 7 Pro. Cela signifie-t-il une meilleure autonomie ? Oui — par une très faible marge, mais là encore, toute amélioration est la bienvenue.

J’ai exclusivement utilisé le smartphone dans son mode de rafraîchissement à 90 Hz, et je l’ai utilisé près d’un jour et demi. J’ai fait un certain nombre de tests, et j’ai pu utiliser le smartphone près de 10 heures dans un test de navigation, un peu plus de 9 heures dans un test vidéo, et finalement, le test de jeu 3D l’a épuisé en 5 heures et demie.

Concernant la charge, le OnePlus 7T Pro excelle toujours puisqu’il se charge à 50 % en seulement 25 minutes, alors que la charge complète prend un peu plus d’une heure. Ceci est possible grâce au nouveau chargeur rapide qui se trouve à l’intérieur de la boîte.

OnePlus 7T Pro : verdict

Le OnePlus 7T Pro est un excellent smartphone qui ne présente presque aucun inconvénient. Il est rapide et fluide, son appareil photo est encore plus polyvalent, et il a toutes les caractéristiques attendues d’un vaisseau amiral de la fin de l’année 2019. Plus important encore, il ne coûte que 759 euros, et le prix est bien justifié.

Il est vraiment difficile d’identifier les concurrents de OnePlus 7T Pro qui l’éclipseraient à ce niveau de prix. Du côté d’Apple, vous pourriez choisir l’iPhone 11 pour un prix très analogue, tandis qu’un Galaxy S10 chez Samsung pourrait également être le vôtre pour environ 750 euros. Cependant, je pense que le OnePlus 7T Pro, et inversement, le OnePlus 7 Pro, sont largement supérieur à la fois à l’iPhone et au Galaxy.

Si vous avez un ancien smartphone OnePlus plus ancien — ou un téléphone Android plus ancien, d’ailleurs — alors je recommande de tout cœur le OnePlus 7T Pro. C’est un merveilleux smartphone, et est de loin l’un des meilleurs dévoilés en 2019. Évidemment, à l’aube de voir les nouveaux flagships en 2020, vous pourriez être freiné par l’achat d’un smartphone. Mais avec un prix aussi bas à ce jour, vous risquez de vous en mordre les doigts.