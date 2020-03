Comment regarder le lancement du Xiaomi Mi 10 en direct à 14h ?

Xiaomi a lancé le Mi 10 et le Mi 10 Pro en Chine en février dernier. La nouvelle série phare devait faire ses débuts mondiaux au MWC 2020, mais le lancement et le salon ont été annulés en raison de la situation liée au coronavirus.

Aujourd’hui, vendredi 27 mars, Xiaomi est prête à annoncer la série Mi 10 au niveau mondial.

Ce lancement en ligne uniquement détaillera la disponibilité et le prix de la série Mi 10 dans des régions comme la France et l’Europe plus généralement. Xiaomi tiendra sa conférence de presse en ligne, mais il ne s’agira pas d’une diffusion en direct. La société diffusera plutôt un événement préenregistré par le biais de ses différents canaux de réseaux sociaux.

Si vous souhaitez regarder le lancement mondial du Mi 10, vous pouvez le faire depuis les comptes Twitter, YouTube ou Facebook de Xiaomi. Vous pouvez aussi simplement regarder le lancement à partir de la vidéo ci-dessous. Le lancement est prévu pour le 27 mars à 14 heures, heure française.

Si on prend la série Mi 9 comme exemple, on peut s’attendre à ce que le prix européen de la série des Mi 10 soit plus élevé que son prix chinois. Le Mi 9 de 6 Go de RAM/128 Go de stockage a été lancé à 449 € en Europe, alors que le même modèle en Chine était vendu à 2 999 yuans chinois (~ 385 euros).

Un prix plus élevé que par le passé ?

La série de Mi 10 commence à 3 999 yuans chinois (~ 515 euros) pour le Mi 10 standard avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le Mi 10 Pro, quant à lui, démarre à 4 999 yuans chinois (~ 640 euros) pour l’option de base avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Étant donné ces prix, on peut s’attendre à ce que le Mi 10 standard démarre à environ 600-650 euros et le Mi 10 Pro à environ 700-750 euros. Évidemment, il ne s’agit que d’une supposition et le prix pourrait être complètement différent.

Vous pouvez consulter les spécifications, les caractéristiques et d’autres détails sur les variantes du Mi 10 depuis ce lien.