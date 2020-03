YouTube adoptera bientôt par défaut la résolution vidéo SD dans le monde entier

Suivant des plans analogues pour l’Europe, YouTube a pris la décision de passer par défaut à une résolution vidéo de définition standard (480p) sur sa plateforme dans le monde entier. Cette pratique ne sera mise en place que pour un mois, en supposant que rien ne change dans les semaines à venir, et vise à réduire la pression du trafic Internet stimulée par la pandémie de coronavirus. D’autres sociétés de vidéo ont mis en place des mesures analogues dans certaines régions du monde, dont l’Europe.

Les mises en quarantaines qui ont lieu dans le monde entier ont eu pour conséquence qu’un nombre considérable de personnes sont chez elles et diffusent des vidéos en continu toute la journée. Des responsables européens ont récemment pris contact avec Netflix et un certain nombre d’autres sociétés de vidéo pour discuter de la réduction des débits ou d’autres mesures analogues visant à réduire la pression sur l’infrastructure Internet pendant les heures de pointe du streaming.

Dans une mise à jour sur le sujet, Bloomberg rapporte que YouTube adoptera par défaut la définition standard pour les vidéos à l’échelle mondiale jusqu’à la fin avril. Les utilisateurs devront augmenter manuellement la résolution vidéo en HD ou en 4K s’ils veulent un flux de meilleure qualité.

Le changement commencera à être mis en place dans les jours à venir.

Éviter l’engorgement du réseau

Il s’agit essentiellement d’étendre le changement que YouTube a d’abord déployé en Europe. En plus de se tourner vers YouTube pour se divertir, certaines organisations et écoles utilisent la plateforme pour diffuser en direct certains contenus. Selon Sandvine, le trafic de YouTube pendant la quarantaine est presque le double de celui de Netflix.

YouTube n’est pas la seule plateforme vidéo à prendre des mesures pour réduire sa pression sur l’infrastructure Internet. Ces derniers jours, Amazon, Netflix et Disney+ ont également révélé des plans de réduction des débits et des mesures analogues pour réduire le trafic de streaming vidéo, bien que nombre de ces efforts soient pour l’instant limités à l’Europe.