Xiaomi annonce le Redmi K30 Pro, le futur Xiaomi Mi 10T en France

Xiaomi a annoncé la Redmi K30 Pro, sa dernière concurrente à la pointe de la technologie et à bas prix. Il s’agit du digne successeur du K20 Pro (en Asie), alias Mi 9T Pro (en Europe), l’un des smartphones les plus populaires de l’année dernière, du moins dans les régions où Xiaomi vend effectivement des smartphones.

Contrairement au K20 Pro, le K30 Pro est visuellement très différent de son prédécesseur non Pro, qui a été lancé en Chine en décembre. Il y a un module de caméra circulaire avec quatre lentilles disposées en carré, et Xiaomi ramène également la caméra frontale pop-up par opposition à l’écran poinçonné du K30 standard.

Le K30 Pro est équipé d’un processeur Snapdragon 865, ce qui signifie qu’elle offre également un support 5G. L’écran de 6,67 pouces est un panneau AMOLED avec une résolution 1080p et un mode HDR10+, bien qu’il semble que le taux de rafraîchissement soit de 60 Hz, ce qui le relègue au second plan par rapport à la plupart des smartphones phares de 2020. Il dispose également d’un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz.

Le bloc de caméra possède un capteur primaire de 64 mégapixels, un capteur ultra-large de 13 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un téléobjectif de 5 mégapixels qui possède également des capacités macro. Xiaomi parle particulièrement de la capacité de zoom de ce dernier appareil, bien qu’une « édition zoom », le K30 Pro Zoom, plus haut de gamme du smartphone le remplace par un téléobjectif qui peut prendre des photos avec un zoom hybride jusqu’à 30 fois.

Parmi les autres caractéristiques, citons l’enregistrement vidéo 8K, une prise casque, l’étanchéité IP53, le NFC, le Wi-Fi 6, une batterie de 4 700 mAh et une recharge rapide de 33W à l’aide du port USB-C. Xiaomi affirme également que le K30 Pro possède un bien meilleur système de rétroaction haptique alimenté par un moteur linéaire, ce qui devrait permettre de remédier à l’un des inconvénients du K20 Pro. Enfin, Xiaomi affirme qu’il tourne sur MIUI 11 fonctionnant sur Android 10.

Un lancement le 27 mars en France

Le K30 Pro sera d’abord lancé en Chine et devrait arriver en Inde plus tard. Il se pourrait bien qu’il soit également commercialisé en Europe, et pourrait être rebaptisé Mi 10T. D’ailleurs, Xiaomi nous invite à découvrir ses nouveautés le 27 mars ! Autrement dit, nous pourrions rapidement voir ce Mi 10T !

En Chine, la gamme commence à 2 999 yuans (395 euros) pour un K30 Pro avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, avec de multiples configurations à un prix compris entre cette somme et les 3 999 yuans (525 euros) du K30 Pro Zoom de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.