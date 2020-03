Dell Mobile Connect permet de mettre en miroir l’écran d’un iPhone sur un PC

De nos jours, tout le monde a un smartphone et, bien que moins nombreux, la plupart d’entre eux ont également un PC (ou Mac). Dans de nombreux cas, ces deux mondes ne se connectent que par l’intermédiaire d’un stockage sur le cloud. Cependant, certaines entreprises et fabricants de plateformes ont récemment tenté de combler le fossé, mais presque toujours d’un côté ou de l’autre. L’application Your Phone de Microsoft permet de synchroniser les appareils Android et les PC sous Windows 10 avec toutes sortes de fonctionnalités, y compris non seulement la mise en miroir d’écran, mais aussi l’accès à la galerie, la messagerie, et bien plus encore.

Mais en ce qui concerne l’iPhone, les options sont assez limitées, car Microsoft a clairement mis l’accent sur Android. Cependant, les efforts déployés par Dell, dont l’application Mobile Connect vient de recevoir une mise à jour majeure qui en fait tout simplement le bon choix si vous voulez jumeler un iPhone avec un appareil Windows 10.

La version 3.0 de Dell Mobile Connect, qui est maintenant disponible sur Windows 10, et dans l’App Store pour l’application compagnon qui doit être installée sur un iPhone (liens en bas de l’article), apporte la prise en charge de la mise en miroir d’écran et du transfert de fichiers pour les smartphones Apple, ainsi que la prise en charge des MMS pour les images et les vidéos sur Android.

Cependant, comme toutes les bonnes choses de la vie, Dell Mobile Connect n’est pas une application disponible pour tout le monde. Dell propose cette application uniquement aux propriétaires d’un ordinateur Dell 2018 ou plus récent fonctionnant sous Windows 10. Vous ne pouvez donc pas l’utiliser sur un ordinateur d’une autre marque.

En outre, vous devez disposer d’au moins iOS 11 sur votre iPhone pour pouvoir installer la nouvelle version de l’application.

Passer à un ordinateur Dell

En attendant, Microsoft n’a pas donné trop de détails sur ses projets pour les iPhone dans l’application Your Phone. Bien sûr, il est beaucoup plus difficile d’offrir les mêmes fonctionnalités que pour un smartphone Android étant donné le jardin clos d’Apple, mais maintenant que Dell a prouvé que c’est possible, Microsoft devrait vraiment commencer à se concentrer sur le développement des mêmes fonctionnalités dans l’application Your Phone également.

Reste à savoir quand et si cela se produit, mais pour les utilisateurs d’iPhone, Dell Mobile Connect peut servir d’incitation supplémentaire à l’achat d’un ordinateur Dell.