iOS 13.4 publié avec iPadOS 13.4 : quoi de neuf ?

Apple a sorti iOS 13.4 et iPadOS 13.4, en ajoutant des fonctionnalités comme le partage de dossiers iCloud Drive ainsi que la prise en charge de la souris et du trackpad pour l’iPad. En plus de la correction de bugs pour de nombreuses applications d’Apple, il y a aussi l’introduction de l’achat d’applications universelles sur macOS et iOS, ce que les développeurs ont longtemps espéré de la part d’Apple.

Le partage de dossiers pour iCloud Drive a mis du temps à se concrétiser. Promis à l’origine dans le cadre de la version initiale d’iOS 13, elle a fini par être retardée, Apple ayant résolu les bugs initiaux. Désormais, elle est accessible pour tous.

Elle fonctionnera comme le partage de dossiers sur d’autres plateformes de stockage sur le cloud. Vous pouvez partager un dossier avec quelqu’un d’autre — qu’il s’agisse de documents de famille ou de fichiers de travail — et ensuite faire en sorte que ce partage soit automatiquement mis à jour lorsque vous y ajoutez ou en supprimez du contenu. Vous pourriez envisager de mettre à niveau votre stockage iCloud pour l’utiliser pleinement, n’est-ce pas ?

Une application universelle, quant à elle, permet aux développeurs de regrouper leurs versions iOS et macOS. Si vous achetez une telle application sur l’App Store de votre iPhone, par exemple, la version pour macOS Catalina sera également débloquée. Cela compte également pour les achats dans l’application. Bien qu’elle soit utile maintenant, elle devrait être particulièrement utile lorsque Apple livrera enfin les Mac basés sur l’architecture ARM sur lesquels elle travaille depuis longtemps.

Concernant les Memojis, vous pouvez désormais choisir entre neuf nouveaux autocollants. Dans Apple Arcade, les jeux de Arcade récemment joués vont maintenant apparaître sur l’onglet Arcade, afin que vous puissiez y revenir plus facilement.

La réponse à une demande importante dans Apple CarPlay est la prise en charge d’applications de navigation tierces dans le tableau de bord CarPlay. Cela signifie que vous pouvez faire apparaître, par exemple, Google Maps sur l’interface de l’écran d’accueil, plutôt que Apple Plans. Les informations relatives aux appels apparaissent désormais également dans le tableau de bord.

iPadOS 13.4 prend en charge le trackpad

Pour l’iPad, le plus grand changement avec iPadOS 13.4 est l’introduction d’un curseur à l’écran. Celui-ci peut être contrôlé à l’aide d’un trackpad ou d’une souris : Apple aimerait probablement que vous teniez bon jusqu’à ce que vous puissiez vous procurer le nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro en mai, mais vous n’avez pas besoin d’attendre aussi longtemps.

En fait, n’importe quelle souris Magic Mouse, Magic Mouse 2, Magic Trackpad ou Magic Trackpad 2 d’Apple fonctionnera en Bluetooth avec l’iPad et l’iPad Pro. Par ailleurs, si vous avez une souris ou un trackpad Bluetooth ou USB tiers que vous aimez, ils devraient également fonctionner correctement avec iPadOS 13.4. Le Magic Trackpad 2 (et, lorsqu’il arrivera, le Magic Keyboard pour iPad) prendra en charge les gestes multitouch pour passer d’une application à l’autre, accéder à l’App Switcher, zoomer, entre autres choses, même si tous les boutons des périphériques tiers ne fonctionneront pas nécessairement.