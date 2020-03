Voici toutes les informations concernant le Huawei P40 et le Huawei P40 Pro

Aujourd’hui, le Huawei P40 Pro a fait l’objet d’une fuite importante — juste avant sa révélation officielle et sa date de sortie. Le Huawei P40 et le Huawei P40 Pro devaient être révélés en même temps demain, mais les fuites en provenance d’Allemagne, par WinFuture, sont arrivés les premières. Si le Huawei P40 sera équipé d’un écran OLED de 6,1 pouces, le Huawei P40 Pro aura un écran OLED de 6,58 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz avec une résolution de 2 640 × 1 200 pixels.

Le Huawei P40 Pro a un écran légèrement courbé sur les côtés droit et gauche, et qui s’étend jusqu’aux côtés supérieur et inférieur de son châssis. Il y a un trou en forme de pilule dans la partie avant supérieure gauche du smartphone. Dans ce trou, un ensemble de caméras et de capteurs repose, permettant à cet appareil de surpasser les capacités de presque tous les autres smartphones du marché.

Les deux caméras et les capteurs de cet appareil permettent de prendre des selfies de 32 mégapixels avec une ouverture f/2.2 — la même configuration sur les deux capteurs photo, l’un « principal », l’autre utilisé principalement comme capteur de profondeur. Il y a aussi un capteur IR — infrarouge, pour la détection des visages.

La caméra arrière du Huawei P40 Pro va se vanter d’un capteur principal UltraVision de 50 mégapixels avec une matrice RYYB, et une ouverture f/1.9. La configuration de la caméra est dotée d’une stabilisation optique de l’image et une « détection de phase octa » pour la mise au point automatique, d’un capteur photo de 40 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle et d’un capteur photo « SuperSensing » de 12 mégapixels avec une ouverture f/3.4. Il existe également une puce « XD Fusion Engine » que Huawei fabrique elle-même, qui devrait encore améliorer la qualité de l’image.

Sous le capot, les deux smartphones vont se vanter de la même configuration de processeur. Le processeur octa-core Kirin 990, composé de 2 cœurs Cortex-A76 cadencés à 2,86 Ghz, 2 cœurs Cortex-A76 cadencés à 2,36 Ghz, et 4 cœurs Cortex A55 cadencés à 1,95 Ghz. En outre, le P40 standard disposera de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis que le modèle pro se vantera de 8 Go de RAM et un stockage UFS de 128 Go ou 256 Go.

HMS au lieu de GMS

Cette famille d’appareils est dotée d’un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, d’un capteur de proximité, d’un capteur de lumière ambiante, d’une boussole et d’un capteur d’accélération. Elle utilise un port USB-C, et dispose d’un support double SIM (2 nano-SIM) et NanoMemory — cela signifie que vous ne pourrez plus utiliser votre traditionnelle carte micro SD. La batterie du P40 Pro est d’une taille impressionnante de 4 200 mAh, tandis que la version non pro dispose d’une batterie d’une capacité 3800 mAh. Le plus grand appareil mesure 158,2 x 72,6 x 8,95 mm, tandis que le plus petit mesure 148,9 x 71,06 x 8,5 mm.

Enfin, même si ces deux smartphones ont fière allure sur le papier, il convient de noter que cette famille d’appareils, comme le Huawei Mate 30, sera lancée avec les Huawei Mobile Services, HMS, au lieu des GMS, Google Mobile Services. Cela signifie que cette gamme de smartphones de Huawei n’aura pas accès aux applications Google ni à la boutique d’applications Google Play Store. Il disposera plutôt de la suite d’applications de Huawei. Ceci est le résultat de l’interdiction actuelle du gouvernement américain qui empêche Google de travailler avec Huawei.

À partir de 800 euros

En raison de l’épidémie du coronavirus, le lancement du Huawei P40 Pro à Paris a été annulé, le smartphone devant être révélé en ligne par le fabricant chinois ce jeudi 26 mars. Selon certaines sources, ces appareils seront disponibles en Europe dans les deux prochaines semaines. Cela signifie qu’ils seront probablement en vente dans les boutiques et en ligne en avril 2020. Les Huawei P40 et P40 Pro seront disponibles dans une variété de couleurs, argent, or, blanc, noir — et probablement d’autres coloris après le lancement initial.

Le prix de départ du Huawei P40 sera d’environ 800 euros. Le Huawei P40 Pro aurait quant à lui un prix départ d’environ 999 euros.