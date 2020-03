La gamme d’iPhone 12 pourrait être retardée en octobre ou novembre

Récemment, nous avons appris que les principales usines de fabrication d’Apple avaient repris du service. Ainsi, même s’il semble que les choses reviennent à la normale dans la chaîne d’approvisionnement, il semble que le lancement de l’iPhone 12 en septembre risque de prendre du plomb dans l’aile.

Comme vous le savez tous si vous êtes un amateur des produits d’Apple, les dégâts ont déjà été causés. Septembre est le mois au cours duquel Apple lance habituellement les nouveaux iPhone, mais selon Jon Prosser (une source qui a fait ses preuves), l’iPhone 12 devrait être retardé jusqu’en octobre ou novembre. Il explique que même si l’iPhone 12 est toujours prévu pour une production de masse en mai, il ne sera pas prêt à temps pour le lancement habituel d’Apple en septembre.

Il affirme que la production est en retard et qu’en raison des interdictions de voyager liées au coronavirus, Apple n’a même pas pu finaliser le design, de sorte que l’iPhone 12 est toujours en phase de prototypage. En effet, Apple n’envoie pas ses dirigeants américains en Chine pour approuver la conception finale en raison des interdictions de voyager mises en place afin de prévenir l’exposition aux infections.

Cela signifie également que tous les rendus et les fuites que nous avons vus jusqu’à présent ne sont apparemment pas basés sur du matériel finalisé. En supposant qu’ils soient précis, il s’agira plutôt d’un mélange des prototypes qu’Apple envisage actuellement.

Ainsi, non seulement la gamme d’iPhone 12 pourrait être retardée, mais si Prosser a raison, nous n’en savons pas beaucoup non plus sur la future gamme de smartphones du géant à la pomme croquée.

Though supply chain is improving, the iPhone 12 will still likely be delayed.

Prototyping for iPhone 12 isn’t even done yet. It requires execs from Apple travel to China, and due to travel bans, they haven’t been able to finalize.

Expect iPhone 12 in Oct/Nov

🧻🧻🧻🧻🧻

—Jon Prosser (@jon_prosser) March 24, 2020