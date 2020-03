Beats annonce les Powerbeats 4 à 149 dollars avec 15 heures d’autonomie

Ils ont déjà fait l’objet de nombreuses fuites et Walmart (entreprise américaine spécialisée dans la grande distribution) les a même mis en rayon avant une annonce officielle, mais maintenant la marque Beats d’Apple lance les nouveaux écouteurs Powerbeats 4. Comme les précédentes versions, ces écouteurs ont un design de tour de cou, bien que le câble passe maintenant derrière l’oreille.

Les Powerbeats 4 ont été améliorés sur plusieurs fronts. Ils ont une autonomie de 15 heures (contre 13 heures pour les Powerbeats 4) et, comme les Powerbeats Pro, sont désormais classés IPX4 pour la résistance à la sueur et à l’eau.

Ils contiennent la puce H1 d’Apple pour un appairage rapide et des commandes vocales « Hey Siri ». Il s’agit de la même puce que l’on retrouve sur les Powerbeats Pro et les AirPods Pro : il permet un couplage Bluetooth plus facile, des déclenchements mains libres à l’aide du mot clé « Hey Siri », et le partage audio sans fil avec tout autre casque H1. Ils s’appairent également avec un smartphone Android, bien que vous n’allez pas pouvoir utiliser Siri ni même l’appairage aisé en Bluetooth.

Côté audio, Beats indique qu’ils devraient avoir le même son que les Powerbeats Pro, qui restent parmi les meilleurs véritables écouteurs sans fil sur le marché en matière de qualité audio. Ils sont associés à un DSP spécial et à deux microphones à formation de faisceau, ainsi qu’à un accéléromètre à détection vocale, conçu pour mieux vous repérer lorsque vous parlez et isoler votre voix. Malheureusement, pas de suppression active du bruit.

Les options de couleur sont le noir, le blanc et le rouge. Les Powerbeats 4 se chargent à l’aide d’un port Lightning ; un câble USB-A vers Lightning est fourni dans la boîte, ainsi qu’une pochette de transport souple. De cette façon, vous pouvez recharger directement les écouteurs, puisque les Powerbeats 4 offrent un support au système Beats Fast Fuel. Cinq minutes branchées suffisent pour une heure de lecture, selon la compagnie.

Seulement 149 euros

Le changement est en partie dû au fait que, comme les Powerbeats3, les nouveaux Powerbeats ont un câble reliant les deux écouteurs. Ce câble sort de l’arrière de l’écouteur moulé et est conçu pour serpenter autour de la nuque. Malgré son ajout, les Powerbeats font pencher la balance à 26,3 grammes, soit seulement 6 grammes de plus qu’une paire de Powerbeats Pro.

Ils seront disponibles à partir du 18 mars chez Apple et d’autres revendeurs qui proposent des écouteurs Beats. Ils sont vendus au prix de 149 dollars (aucune indication sur le prix en France pour le moment).