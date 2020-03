Microsoft dévoile les spécifications complètes de la Xbox Series X

Microsoft dévoile aujourd’hui les caractéristiques complètes de sa console Xbox Series X. Le géant du logiciel utilisera un processeur AMD Zen 2 personnalisé avec 8 cœurs cadencés à 3,8 GHz chacun, un GPU AMD RNDA 2 personnalisé avec 12 téraflops et 52 unités de calcul cadencées à 1,825 GHz chacune. Tout cela est basé sur un processus de 7 nm et comprend 16 Go de RAM GDDR6 avec un disque de stockage NVME SSD personnalisé de 1 To.

Microsoft utilise deux cartes mères sur ce modèle compact de la Xbox Series X, et l’unité entière est refroidie par de l’air aspiré par le bas et expulsé par le haut par un ventilateur de 130 mm.

Les développeurs utiliseront les 16 Go de mémoire de deux façons : 10 Go pour une mémoire optimale rapide, 3,5 Go pour la mémoire standard et 2,5 Go réservés par le système d’exploitation. Toute cette puissance inclura la possibilité d’étendre le stockage grâce à des cartes d’extension de 1 To à l’arrière de la console, avec une prise en charge des disques durs externes USB 3.2 et un lecteur Blu-ray 4K. Microsoft vise des performances globales de 4K à 60 fps, jusqu’à 120 fps.

L’une des améliorations les plus évidentes dont Microsoft fait preuve aujourd’hui avec la Xbox Series X est le temps de charge. C’est une amélioration considérable par rapport aux consoles actuelles. Microsoft utilise un SSD sur la Xbox Series X, et l’accent est mis sur la vitesse et les temps de chargement pour les jeux de la prochaine génération. Le fabricant de la Xbox utilise une architecture appelée « Xbox Velocity Architecture », conçue pour améliorer l’intégration entre le matériel et le logiciel pour la diffusion en continu des ressources du jeu.

Ce nouveau support SSD permettra également aux propriétaires de Xbox Series X de reprendre plusieurs jeux instantanément et même de reprendre des titres après le redémarrage de la Xbox Series X pour une mise à jour du système. Les états des jeux seront enregistrés directement sur le SSD du système, ce qui vous permettra de les reprendre des jours, voire des semaines plus tard.

D’autres annonces en juin

La prochaine génération de Xbox prendra également en charge les jeux en 8K et des taux de trame allant jusqu’à 120 images par seconde dans les jeux. Microsoft a établi un partenariat avec le forum HDMI et les fabricants de téléviseurs pour activer le mode de latence automatique à faible latence (ALLM) et le taux de rafraîchissement variable (VRR) sur la Series X dans le cadre de sa prise en charge du HDMI 2.1.

Tout cela devrait réduire la latence entre le moment où vous appuyez sur un bouton d’un contrôleur Xbox et celui où vous voyez ce mouvement apparaître à l’écran. En parlant de la manette, elle est maintenant dotée d’un port USB-C, utilise des piles AA et supporte le Bluetooth Low Energy. Il y a aussi un nouveau bouton de partage pour envoyer des clips et des captures d’écran à des amis, et les contrôleurs existants fonctionneront parfaitement sur la nouvelle Xbox Series X.

L’annonce des spécifications d’aujourd’hui précède les plans de Microsoft visant à présenter les détails complets de la console aux développeurs dans le courant de la semaine. Microsoft prévoit également de dévoiler davantage de détails sur les jeux que nous verrons pour la Xbox Series X en juin.