Plus les semaines passent, et plus nous nous rapprochons du lancement par OnePlus de sa gamme de smartphones OnePlus 8, qui devrait être officialisée dans les prochains mois. En attendant, la société chinoise a prévu une annonce surprise pour le 3 mars.

OnePlus India a tweeté une mystérieuse vidéo qui tease la future annonce de la société. Le tweet ne révèle pas grand-chose, sauf la date de l’annonce du 3 mars. Sans révéler aucun indice, OnePlus India a donc largué la bombe, nous laissant nous questionner sur les surprises à venir. Vous pouvez visionner le clip ci-dessous :

2020 is the year of surprises. Can you guess what’s coming up? pic.twitter.com/EWWi1MEwo0 —OnePlus India (@OnePlus_IN) February 28, 2020

Selon un autre tweet de OnePlus France, nous savons cependant que ce que l’entreprise a prévu n’est ni un smartphone ni un autre produit commercial. Comme vous pouvez le voir, il y a un tas de trucs mécaniques qui se passent dans la vidéo d’introduction. De façon hypothétique, l’annonce pourrait tourner autour du partenariat entre OnePlus et McLaren.

La collaboration entre les deux marques a déjà vu le lancement de smartphones comme le OnePlus 6 T McLaren Edition et le OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Nous avons également vu récemment les deux sociétés s’associer pour le smartphone OnePlus Concept One avec la configuration dite de « caméra invisible ».

Dans ce cas, la vidéo d’introduction rappelle les différents composants des voitures de course F1 de McLaren. OnePlus France a ensuite décomposé le teaser vidéo en images qui révèlent quelque chose qui ressemble à un objectif de caméra.

Comme OnePlus et McLaren entretiennent déjà une solide relation, nous pourrions voir un concept de caméra pour les voitures McLaren.

Smartwatch ? Effet marketing ?

Mais, un certain nombre de personnes sur Twitter pensent qu’il pourrait s’agir de l’intérieur d’une montre, une catégorie que OnePlus n’a pas encore explorée, et qui pourrait lui ouvrir de nouvelles perspectives. D’après le prototype de la OnePlus Watch, qui a fait l’objet d’une fuite, elle aurait un cadran circulaire avec un écran à bord convexe et un épais boîtier en dessous.

Étant donné la tendance du marché, la OnePlus Watch sera très probablement livrée avec un capteur de fréquence cardiaque, un ECG (électrocardiogramme), un capteur de lumière ambiante, un accéléromètre, un gyroscope et d’autres capteurs standard pour suivre le nombre de pas et les signes vitaux biométriques.

Quid du OnePlus 8 ?

Séparément, OnePlus se prépare à lancer la série OnePlus 8 dans le courant du mois de mars ou avril si l’on en croit les récentes fuites. La peur du coronavirus est toujours persistante, mais OnePlus a déclaré qu’elle ne différerait pas ses dates d’annonce pour la série OnePlus 8 ou ne changerait pas l’événement de lancement qui se tiendra uniquement en ligne.

La vitrine du 3 mars pourrait également être utilisée pour teaser la série OnePlus 8, ce que OnePlus a traditionnellement fait lors des derniers lancements de smartphones. Honnêtement, il est trop difficile de deviner ce que OnePlus nous réserve. Comme elle a déjà exclu le smartphone ou tout autre produit commercial, il pourrait s’agir d’un simple coup marketing pour faire connaître le lien de la société avec McLaren.