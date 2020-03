Les Powerbeats 4 apparaissent à la FCC qui confirme le nouveau design

Apple a peut-être ses AirPods, mais tous les fans d’Apple, même les plus hardcore, n’y adhèrent pas, que ce soit en raison de son design ou de sa qualité audio. Heureusement pour Apple, elle possède également Beats, à la fois la marque et la technologie audio, pour donner aux consommateurs davantage d’options qui lui profitent encore à long terme. Et ceux qui préfèrent l’ergonomie de la société audio seront peut-être heureux d’entendre, sans jeu de mots, qu’une nouvelle version des Powerbeats arrive, mêlant l’ancien et le nouveau.

Les Powerbeats 4, le nom attendu des prochains écouteurs sans fil de Beats, ont en fait été repérés il n’y a pas si longtemps dans la mise à jour iOS 13.3 de décembre. La mise à jour du mois dernier nous a finalement donné des représentations graphiques qui donnent une idée de l’apparence des Powerbeats 4, ce qui a été confirmé par la représentation dans les documents de la FCC, comme le souligne 9to5Mac.

Les écouteurs sans fil adoptent le nouveau design des Powerbeats Pro, mais ajoutent un câble directement connecté à la boucle plutôt qu’à l’écouteur. Bien sûr, ces câbles sont repris des Powerbeats 3 qui ne sont pas une production entièrement sans fil, en utilisant ce câble pour relier les deux écouteurs.

Le numéro de modèle A2015 ne fait partie d’aucune des plages de numéros utilisées par les autres produits Beats. Le Powerbeats 3 Wireless était le modèle A1747, tandis que les Powerbeats Pro portaient les numéros de modèle A2047, A2048 et A2078 pour les écouteurs gauche et droit et le boîtier.

« Hey Siri »

Bien qu’extrêmement léger sur les détails, les Powerbeats 4 devraient déjà supporter le déclencheur « Hey Siri » que les derniers AirPods et les Powerbeats Pro utilisent. Cela signifie que les écouteurs sans fil utiliseraient également la puce H1 d’Apple, qui apporte une meilleure prise en charge du Bluetooth et une meilleure efficacité énergétique.

Apple devrait lancer de nouveaux produits à la fin du mois de mars, ce qui est probablement l’occasion idéale de lancer les Powerbeats 4. Cela dit, elle pourrait aussi être en concurrence, tant pour l’attention que pour les ventes, avec les nouveaux AirPods et les légendaires écouteurs haut de gamme d’Apple, sans parler d’un nouvel iPad et d’un nouvel iPhone abordable.