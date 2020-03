La rétrocompatibilité de la PlayStation 5 divulguée par GameStop

Alors que Microsoft a débuté la semaine en révélant de nouveaux détails sur la Xbox Series X, cela fait un petit moment que nous n’avons pas entendu parler de la PlayStation 5 par Sony. Lorsque la console a été confirmée pour la première fois, l’architecte de la PlayStation 5, Mark Cerny, avait beaucoup à dire à ce sujet, mais ces derniers mois, Sony est restée relativement muette sur la machine de nouvelle génération.

Il semble que GameStop ait publié quelques informations sur la PlayStation 5, révélant certaines spécifications de la console qui étaient auparavant inconnues dans une page d’enregistrement sur son site Web. GameStop a rapidement mis à jour cette liste pour supprimer certains détails, mais la version originale peut toujours être consultée comme une page en cache sur Google.

La plus grosse information est la confirmation que la PlayStation 5 sera rétrocompatible avec les jeux de la PlayStation 4 et le matériel PSVR. Nous savions déjà que Sony prévoyait de prendre en charge l’actuel PlayStation VR dans la PS5, mais ses projets de rétrocompatibilité au-delà de cela étaient inconnus, du moins jusqu’à présent.

La présence sur GameStop indique également que la PS5 prendra en charge les écrans 8K, utilisera un processeur AMD sur mesure à 8 cœurs, offrira un son 3D et exploitera un SSD.

En regardant la version de cette page, nous pouvons voir que GameStop a supprimé entièrement la section où ces spécifications étaient partagées, et étant donné que nous connaissions déjà la plupart de ces choses, il semble que Sony voulait garder la compatibilité rétroactive secrète pendant un certain temps encore.

De quoi concurrencer la Xbox Series X

Le principal concurrent de la PS5, la Xbox Series X, sera également rétrocompatible avec les jeux Xbox One et certains titres Xbox 360 et Xbox originaux, donc Sony ne veut probablement pas permettre à Microsoft d’avoir un coup d’avance à cet égard. Comme toujours, vous devriez prendre ce que vous lisez sur le site Web de GameStop avec des pincettes, car même si les revendeurs ont tendance à bien faire les choses, rien n’est officiel tant que Sony ne déclare rien.