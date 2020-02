Ring vient de mettre en place un nouveau dispositif de sécurité

La populaire société d’Amazon spécialisée dans la maison connectée, Ring, modifie la façon dont les utilisateurs se connectent à leurs comptes afin d’accroître la sécurité et de contrôler la confidentialité, a annoncé la société. À partir de cette semaine, Ring imposera un deuxième niveau de sécurité en demandant aux utilisateurs de saisir un code unique à six chiffres envoyé par e-mail ou SMS chaque fois qu’ils tenteront de se connecter pour voir l’état de leurs caméras intérieures et extérieures. En outre, la société introduit également de nouvelles options permettant aux utilisateurs de contrôler le moment où leurs données sont partagées avec d’autres sociétés.

Ces changements sont la dernière tentative de Ring pour surmonter les scandales de sécurité et de protection de la vie privée qui l’ont secoué ces derniers mois. En décembre dernier, les critiques ont souligné que Ring n’avertit pas les utilisateurs lorsqu’un nouvel appareil ou un nouveau navigateur se connecte à leur compte, et que l’authentification à deux facteurs n’est pas activée par défaut. Cela signifie que si quelqu’un met la main sur le mot de passe du compte Ring de quelqu’un (ce qui n’est pas farfelu), il peut potentiellement se connecter sans que le propriétaire des produits Ring en ait la moindre idée. Dès lors, n’importe qui peut espionner les gens par le biais de leurs caméras de sécurité.

Les e-mails et SMS atténuent ces deux problèmes. Ils vous informent que quelqu’un essaie de se connecter à votre compte (vous savez donc qu’il faut changer votre mot de passe si ce n’est pas vous), et le code à six chiffres qu’ils contiennent agit comme une couche de sécurité supplémentaire.

Ce n’est pas une solution parfaite, car la prise en charge des applications d’authentification ou des clés matérielles supprimerait entièrement le risque d’interception, mais c’est un grand pas en avant par rapport à la précédente approche opt-in de la société pour l’authentification à deux facteurs.

Garder vos données

L’autre changement prévu concerne la manière dont Ring partage les données des utilisateurs avec d’autres entreprises. Le centre de contrôle de Ring vous permet désormais de ne plus partager vos données avec des tiers utilisées pour créer des publicités personnalisées. L’entreprise met également en pause le partage de données avec des services d’analyse tiers pendant qu’elle travaille sur une nouvelle option de désengagement pour cette fonctionnalité.

Ce n’est que la dernière modification que Ring a apportée à son application pour ajouter davantage de contrôles de confidentialité et de sécurité pour les utilisateurs après les protestations du grand public. Ring indique que les changements seront mis en place dès aujourd’hui et que tous les utilisateurs de produits Ring devraient y avoir accès dans la semaine à venir.