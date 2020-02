Le Honor 9X Pro et le MagicBook seront lancés le 24 février

Honor a annoncé qu’elle a prévu le lancement mondial de son Honor 9X Pro et son ordinateur portable Honor MagicBook le 24 février. Le lancement aura lieu lors d’un livestreaming à 18 h 30, et il sera retransmis en direct sur les réseaux sociaux de la société.

La société a également révélé que le Honor 9X Pro sera le premier smartphone à être équipé des HMS (Huawei Mobile Services) au lieu du traditionnel package Google Mobile Services (GMS) et qu’il sera alimenté par le processeur maison, le Kirin 810 de HiSilicon.

Le Honor 9X Pro a été lancé en Chine l’année dernière. Il est doté d’un écran de 6,59 pouces d’une résolution full HD+ avec un design sans encoche et une résolution de 2 340 x 1 080 pixels. En outre, le smartphone fonctionne avec le système d’exploitation Android 9 Pie basé sur la surcouche EMUI 9.1.1, et il est alimenté par une batterie d’une capacité de 4 000 mAh qui offre un support à la recharge rapide par l’USB-C.

Le Honor 9X Pro est disponible en deux variantes : 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, et 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Les deux variantes disposent d’une capacité de stockage extensible jusqu’à 512 Go avec une carte micro SD. Il possède un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté qui sert également de bouton d’alimentation.

Pour la partie photo, le Honor 9X Pro est équipé d’un bloc de caméra à triple capteur photo avec une combinaison d’un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et d’un capteur ultra-large de 8 mégapixels. En façade, le smartphone est équipé d’une caméra de 16 mégapixels.

Des ordinateurs sous Linux

Les Honor Magicbook 14 et 15, alimentés par le processeur Ryzen d’AMD, ont été annoncés en Chine en novembre de l’année dernière. Le Honor MagicBook 14 est doté d’un écran IPS de 14 pouces avec une résolution de 1 920 x 1 080 pixels et un format 16:9. Il est alimenté par un processeur AMD Ryzen 7 3700U de seconde génération cadencé à 2,1 GHz (Turbo boost jusqu’à 3,7 GHz) et une puce graphique Radeon RX Vega 10. Il est équipé de 8 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go. Un capteur d’empreintes digitales est intégré dans le bouton d’alimentation.

La batterie de 56 Wh du MagicBook 14 pourra offrir une lecture vidéo 1080P pendant 9,5 heures, une navigation sur le Web pendant 9,4 heures et des heures de bureau quotidiennes pendant 10 heures. Sur le plan logiciel, le Honor MagicBook 14 arrive avec le système d’exploitation Linux.

Le Honor MagicBook 15 dispose d’un écran IPS 15,6 pouces avec un ratio 16:9 et une résolution de 1 920 x 1 080 pixels. Il est alimenté par un processeur AMD Ryzen 5 3500U de seconde génération avec une vitesse d’horloge de base de 2,1 GHz (Turbo boost jusqu’à 3,7 GHz) et une puce graphique Radeon RX Vega 10. Il est livré avec 8 Go de RAM DDR4 et 512 Go en SSD PCIe. Il est livré avec une batterie de 42 Wh qui peut être rechargée avec un adaptateur secteur de 65 W (USB Type C).