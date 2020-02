Le Snapdragon X60 de Qualcomm est un modem 5G sur une puce de 5 nm

Le fabricant de puces Qualcomm s’apprête à lancer son modem 5G de troisième génération, un an seulement après avoir introduit le modèle de première génération. Le prochain modem Snapdragon X60 5G de Qualcomm devrait être plus rapide et plus polyvalent que le Snapdragon X50 de l’année dernière ou le Snapdragon X55 de cette année, mais il faudra peut-être attendre un peu pour obtenir un smartphone avec la nouvelle puce sans fil.

Qualcomm annonce qu’elle commencera à envoyer des échantillons à ses clients d’ici un mois ou deux, mais il ne faut pas s’attendre à ce qu’elle apparaisse dans les smartphones avant le début de l’année 2021.

« L’adoption des 5G et la croissance devraient s’accélérer en 2020. Le lancement de Snapdragon X60 alimente cette accélération et cette expansion en permettant à un plus grand nombre de réseaux d’atteindre des vitesses 5G plus élevées avec les ressources du spectre disponibles. Il est vrai que tout le monde peut parler 5G. Qualcomm Technologies est en train de la créer, et nous le faisons maintenant. L’échantillonnage des clients pour le Snapdragon X60 devrait commencer au premier trimestre 2020 », a déclaré la société dans un communiqué.

Cela signifie que la plupart des smartphones haut de gamme qui seront expédiés cette année avec des puces Qualcomm auront probablement un modem Snapdragon X55. Et honnêtement, la plupart des utilisateurs ne verront probablement pas beaucoup de différence. Mais sur le papier, la nouvelle puce présente quelques avantages :

C’est le premier modem 5G avec une bande de base de 5 nanomètres

Il possède un nouveau module d’antenne QTM535 mmWave.

Selon Qualcomm, le nouveau modem est également le premier « 5G Modem-RF System à prendre en charge l’agrégation de spectre sur toutes les bandes 5G clés ».

C’est une façon de dire que non seulement il prendra en charge pratiquement tous les réseaux 5G du monde, mais qu’il permet l’agrégation et les connexions simultanées à deux types différents de réseaux 5G – mmWave et sub-6 GHz.

Prêt pour 2021

Selon le communiqué de Qualcomm, cela signifie que le modem Snapdragon X60 prend en charge des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 7,5 Gb/s et des vitesses de pointe en amont pouvant atteindre 3 Gb/s.

Il est intéressant de noter que le communiqué de presse de Qualcomm n’a pas grand-chose à dire sur l’efficacité énergétique, si ce n’est que l’on peut s’attendre à une autonomie de la batterie de certains appareils d’une journée, en fonction des « paramètres, de l’utilisation et d’autres facteurs ».