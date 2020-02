Windows 10X a déjà été installé sur un MacBook et une Surface Go

Le système d’exploitation Windows 10X de Microsoft n’est même pas encore sorti, mais il a déjà été installé sur un MacBook et une Surface Go. Le fabricant de logiciels a lancé son émulateur Windows 10X en début de mois, et les gens ont réussi à récupérer cette image du système d’exploitation, à l’extraire et à la modifier pour le faire fonctionner sur du matériel de tous les jours.

En effet, si vous pensiez que Windows 10X était uniquement destiné aux appareils à double écran comme la Surface Neo, bien que ce soit certainement l’intention de Microsoft au départ, le système d’exploitation pourrait venir sur des périphériques que vous ne soupçonniez même pas.

Un développeur a installé Windows 10X sur un MacBook, et une brève vidéo montre qu’il semble bien fonctionner. Microsoft conçoit Windows 10X pour fonctionner sur des appareils à double écran, mais il traite simplement le MacBook comme un écran unique et le divise en deux pour que les applications fonctionnent de chaque côté. Il semble même prendre en charge le cast sur des écrans externes.

Un autre développeur a réussi à faire fonctionner Windows 10X sur le périphérique Surface Go de Microsoft, même si la prise en charge des pilotes est minimale. Il existe un guide complet des étapes à suivre pour installer Windows 10X sur un tel périphérique, mais vous devrez vous familiariser avec les commandes PowerShell, le partitionnement des disques durs et bien d’autres choses encore si vous voulez profiter de ces expériences.

It worked! Surface Go successfully flashed with Windows 10X 😄 Touch driver not installed by default, nor WiFi pic.twitter.com/VftAK5bLdb —Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) February 14, 2020

Une autre photo publiée par @NTAuthority montre Windows 10X fonctionnant cette fois sur un Lenovo T450s. Cependant, quelques problèmes d’interface utilisateur sont visibles dans ce cas, mais selon l’utilisateur « l’image de l’émulateur a quelques paquets de configuration bizarrement installés ».

Windows 10X on T480s. Don’t mind the UI flaws, the emulator image has some odd configuration packages installed. pic.twitter.com/TVnckgskYF —NTAuthority (@NTAuthority) February 12, 2020

Nous pourrions le voir sur de multiples dispositifs

Étant donné que Windows 10X est encore très jeune, je vous recommande vivement de ne pas essayer de l’installer sur du matériel que vous utilisez tous les jours, à moins que vous n’aimiez vraiment jouer avec un OS en version bêta et que vous puissiez facilement récupérer le système d’exploitation original sur votre appareil. Les photos montrent que Windows 10X pourrait très bien dépasser le monde du marché des dispositifs à double écran et pliables, car il peut techniquement également être installé sur les PC traditionnels.

Microsoft prévoit de sortir Windows 10X dans le courant de l’année sur les appareils à double écran. Il sera préinstallé sur des tablettes comme la Surface Neo, et Microsoft a sorti cet émulateur principalement pour permettre aux développeurs de préparer leurs applications à temps.