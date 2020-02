Apple Plans intègre désormais les transports en commun

Apple a commencé à déployer la gestion des transports en commun de Plans pour les utilisateurs en Europe, après que la société ait initialement publié une mise à jour majeure pour le service aux États-Unis.

Bien que les fonctions de transport en commun existent depuis un certain temps, cette nouvelle mise à jour inclut davantage de pays et de villes. Par exemple, des pays comme la France, l’Espagne, l’Allemagne et d’autres sont désormais entièrement couverts par Apple Plans, bien que dans certains cas, la fonction n’inclue pas tous les services de transport public. Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Grenoble, Nice, Strasbourg, Montpellier ou encore Nancy et Cherbourg figurent parmi les villes retenues.

L’un des plus grands changements de la mise à jour d’Apple Plan publiée en janvier concerne les informations sur les transports en commun en temps réel, disponibles uniquement aux États-Unis, mais qui devraient l’être également ailleurs sous peu — la mise à jour d’aujourd’hui pour l’Europe n’apporte qu’une couverture étendue des transports publics sans aucune donnée en temps réel.

« Les informations sur les transports en commun en temps réel donnent des horaires détaillés, des heures de départ et d’arrivée en direct, la localisation actuelle d’un bus ou d’un train en cours de route et les correspondances du système pour aider à planifier un voyage. Les cartes comprennent également des informations importantes en temps réel, comme les pannes ».

« Le transport en commun en temps réel est disponible dans de nombreuses villes du monde entier, notamment dans la région de la baie de San Francisco, à Washington D.C., à New York, à Los Angeles et, à partir d’aujourd’hui, à Miami, avec de nombreuses autres villes à venir », a déclaré Apple lorsqu’elle a annoncé la nouvelle mise à jour d’Apple Plans.

D’autres nouveautés attendues

Apple Plans s’améliore de plus en plus, et étant donné qu’il s’agit de l’application de navigation par défaut sur les iPhone, les chances pour les utilisateurs de s’y tenir et de ne pas installer Google Maps augmentent évidemment à mesure que le géant technologique la peaufine.

Cependant, une fonctionnalité très attendue en Europe concerne la fonction de navigation embarquée alimentée par CarPlay, qui grâce à cette nouvelle mise à jour inclut les feux de circulation. Apple devrait proposer ce contenu sur le Vieux Continent dans le courant de l’année.