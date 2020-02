Selon son PDG, Instagram est trop occupée pour créer une application pour iPad

La majorité des populaires applications mobiles, en particulier sur iOS, ont débuté sous la forme d’applications destinées à être utilisées sur un iPhone. Au fil du temps, la popularité de l’iPad a encouragé beaucoup de gens à adopter le format grand écran. Les progrès réalisés tant au niveau logiciel que matériels ont permis de développer de nouvelles compétences qui sont aujourd’hui exploitées.

Cependant, Instagram reste l’une des rares applications hautement populaires qui obligent ses propres utilisateurs à adopter le format smartphone, et son PDG vient d’expliquer pourquoi. Instagram n’est pas un nouveau venu sur le marché des réseaux sociaux, et était une force avec laquelle il fallait compter avant même qu’il ne soit racheté par Facebook. Son nombre total d’utilisateurs actifs atteint 500 millions chaque jour et elle pourrait bien être l’une des rares plateformes de Facebook à émerger malgré tous les déboires de sa maison mère.

Cependant, son interface utilisateur reste la petite fenêtre de votre smartphone et est obligée d’être agrandie sur les iPad, une situation pas vraiment viable et compréhensible pour une société de cette taille.

Le PDG d’Instagram, Adam Mosseri, brise enfin le silence de l’entreprise sur les questions incessantes et les demandes d’une véritable application pour iPad, sans parler des applications appropriées pour les tablettes et les PC.

Son argument est qu’ils n’ont que peu de personnel et tant de choses à faire qu’ils doivent donner la priorité à ce sur quoi ils doivent travailler. Une application pour iPadOS n’en fait pas partie.

