Ce prototype de Pixel 5 laisse songeur et peut inquiéter ?

Au cours des dernières semaines, nous avons vu quelques rendus qui ont révélé ce que nous pouvions attendre du prochain smartphone Pixel de milieu de gamme de Google : le Pixel 4a. Bien qu’il semble bien trop tôt pour parler du Pixel 5, eh bien les premières fuites arrivent sur la toile.

Google a toujours été accusé d’essayer de copier Apple, mais il y a des cas où cela peut être une bonne chose. Depuis un certain temps, il semblait que le géant de la technologie avait enfin trouvé sa propre identité esthétique, dont les fans peuvent être fiers. Puis est arrivé le Pixel 4, qui a semblé mettre un frein à cette théorie. Et juste au moment où vous pensiez que le pire était passé, voici un premier aperçu de ce que pourrait être le Pixel 5.

Tout bien considéré, même Jon Prosser de Front Page Tech considère que ce qu’il a entre les mains n’est peut-être pas la conception finale du Pixel 5. D’une part, nous sommes encore à plus de 6 mois de la sortie du Pixel 5. En fait, nous nous attendons toujours à ce que le Pixel 4a sorte dans deux ou trois mois.

Plus important encore, le YouTuber explique (à partir de 4 min 34 s) que les ingénieurs de Google réalisent toujours trois prototypes de conception différente et que ce prototype de coque arrière plutôt controversé n’est que l’un des trois. Les deux autres prototypes, selon le rapport, ont tous deux une configuration de caméra carrée, tout comme l’actuel Pixel 4.

Il est probable que cette conception ne soit pas choisie, mais il y a aussi une chance qu’elle finisse par être celle du Pixel 5 que nous attendons en octobre.

Enfin un objectif grand-angle

Ce rendu en 3D montre donc un grand bloc de caméra en forme de U pour loger trois capteurs à l’arrière du smartphone. La bonne nouvelle, c’est que l’un d’entre eux est censé être un objectif grand-angle. La mauvaise nouvelle, c’est que la conception n’apporte pas vraiment d’avantages, ni à l’extérieur, ni même dans la façon dont les composants sont disposés à l’intérieur. De plus, il ne semble pas non être ergonomique, car il risque de couvrir les lentilles avec les doigts lors de la prise de photos. Heureusement, Google n’a pas encore complètement perdu son sens du design et ça reste qu’un prototype.

Nous n’avons aucune idée de ce à quoi ressemble l’avant du smartphone, mais avec le retour attendu de la technologie « Motion Sense », on peut espérer que Google va opter pour des bords d’écran beaucoup plus minces, et y ajoutera de nouvelles caractéristiques. Dans le cas contraire, il devrait tout simplement abandonner celle-ci.