Microsoft pourrait faire de sa Surface Neo une machine de jeu ultime

La nouvelle directive matérielle de Microsoft comprend plusieurs modèles de nouvelle génération, dont une Surface Neo à double écran qui devrait arriver pendant les fêtes de fin d’année. La Surface Neo, qui fonctionnera sous Windows 10X, sera avant tout censée être le pionnier de cette nouvelle catégorie de produits, et représentera le dispositif phare pour les modèles à double écran.

Il semble que Microsoft souhaite que la Surface Neo excelle non seulement en matière de portabilité, de convivialité et de productivité, mais aussi en ce qui concerne le nombre de façons de l’utiliser. Ainsi, en plus des modes alimentés par le facteur de forme à double écran, la Surface Neo pourrait également devenir un appareil de jeu, comme découvert dans un récent brevet.

Selon cette récente découverte, Microsoft pourrait prévoir de construire un « périphérique d’entrée » (« input device ») pour la Surface Neo qui pourrait prendre vie sous la forme d’un « trackpack ou d’un contrôleur de jeu », comme le dit le brevet.

En d’autres termes, Microsoft pourrait travailler sur un accessoire de jeu pour la Surface Neo, évidemment dans le but d’élargir les horizons de ce modèle à double écran.

Il va sans dire que la Surface Neo n’aurait pas le matériel nécessaire pour devenir la machine de jeu ultime, mais Microsoft veut quand même offrir des capacités de jeu de pointe. Elle pourrait donc envisager d’utiliser l’accessoire de manette de jeu pour la Surface Neo avec le projet xCloud, en s’appuyant techniquement sur le jeu en cloud pour remédier à cet inconvénient.

Idéal avec xCloud

Bien entendu, le projet xCloud permet d’utiliser pratiquement n’importe quel appareil pour jouer, quelles que soient ses capacités matérielles, mais la Surface Neo pourrait offrir des fonctionnalités et des capacités supplémentaires à cet égard.

Il y a tellement davantage de choses que nous ne savons pas encore sur la Surface Neo, alors attendez-vous à davantage de détails qui nous aideront à comprendre comment cet appareil est projeté pour s’attaquer au marché des jeux dans les mois à venir, à l’approche du lancement de la période des fêtes de fin d’année.