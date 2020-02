Windows Core OS pourrait changer la façon dont vous recevez les notifications

Une nouvelle information est apparue sur la toile concernant le système de notification d’un système d’exploitation qui n’a pas encore été officialisé, à savoir Windows Core OS. Vous vous souvenez peut-être que Windows Core OS est le grand projet de Microsoft pour l’avenir de son système d’exploitation, le transformant en une option modulaire qui peut facilement être adaptée et déployée pour différents dispositifs — comme les dispositifs à double écran (pliable), par exemple, comme le Surface Neo de la société qui doit sortir à la fin de l’année.

Windows Latest passe régulièrement au peigne fin LinkedIn à la recherche d’indices sur les différents projets de Microsoft, et sa dernière découverte a été trouvée dans le profil d’un ingénieur logiciel de la société.

Di Cao travaille apparemment à la mise en place d’une « fonctionnalité contextuelle sur la page des paramètres de notification sur le bureau et la page des paramètres de notification sur WCOS [Windows Core OS] pour les paramètres de Windows ».

Il est vrai qu’il n’y a pas grand-chose à dire à ce sujet, mais c’est un indice que Microsoft peut mettre en œuvre un nouveau système de notification introduisant une « fonction contextuelle » qui devrait contribuer à simplifier et à rationaliser les notifications.

D’autres récents indices concernant le centre d’action — où les notifications sont délivrées sous Windows 10 — indiquent un nouveau « centre de notification » sous Windows 10X (qui est censé être conçu sur le système d’exploitation principal), qui facilitera les réglages rapides et affichera des éléments utiles pour les appareils portables, comme un indicateur de la capacité des batteries restante.

De réelles attentes

Microsoft n’a toujours pas officiellement parlé de Windows Core OS, bien que par le passé, des références à ce système aient été repérées dans la documentation d’assistance de la société (datant d’avril 2019). Et en effet, lorsque Microsoft a présenté Windows 10X pour la première fois, elle n’a pas non plus fait référence au fait que le système d’exploitation était conçu sur le système modulaire — mais on pense que c’est le cas.

Cela devrait être confirmé assez tôt, étant donné que Windows 10X sortira plus tard dans l’année — fonctionnant sur des appareils à double écran comme le Surface Neo susmentionné — mais en attendant, nous devrons attendre et nous contenter de fuites mineures concernant Windows Core OS.