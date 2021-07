Intel vient d’abandonner sa puce Lakefield destinée à la Surface Neo de Microsoft

by

Intel abandonne ses processeurs innovants Lakefield. La puce que Microsoft avait prévu d’utiliser dans sa tablette à double écran Surface Neo a reçu un avis de fin de vie inattendu. Lakefield, annoncé en 2010, était la tentative de Intel de créer une puce dite hybride, promettant des processeurs plus petits et moins puissants, idéaux pour les ultraportables, les appareils pliables et les autres nouveaux facteurs de forme.

Cela signifiait utiliser l’empilement 3D de Foveros, qui construit des chipsets comme des gâteaux en couches. Il en résulte un ensemble de cœurs différents, dont des cœurs Sunny Cove en 10 nm pour des performances maximales, et des cœurs Tremont pour des tâches plus économes en énergie. Le résultat, selon Intel, est une forte réduction de la consommation d’énergie.

C’était suffisant pour attirer l’attention de Samsung, Lenovo et Microsoft, même si tous trois avaient des intentions différentes pour la puce Lakefield. Le Galaxy Book S de Samsung, annoncé en mai 2020, était un ultraportable qui exploitait les Core i5-L16G7 et Core i3-L13G4. Le ThinkPad X1 Fold de Lenovo, quant à lui, était une tablette qui se repliait au centre de son écran tactile OLED flexible.

Microsoft, quant à lui, lorgnait sur Lakefield pour sa Surface Neo. Annoncée aux côtés du Surface Duo fin 2019, il s’agissait d’une double tablette pliable de 13 pouces, qui pouvait être utilisée comme un énorme livre numérique, ou pliée pour agir comme un ordinateur portable complet avec une tranche de clavier supplémentaire. Elle fonctionnerait sous Windows 10X, avait promis Microsoft à l’époque.

Au rebut avec la Surface Neo ?

Cependant, la date de sortie de la Surface Neo, initialement prévue pour 2020, a été reportée et Microsoft a confirmé qu’elle mettait Windows 10X au placard en faveur de Windows 11. Maintenant, sans date de sortie ferme, l’alléchante tablette de Microsoft découvre que son processeur est déjà en fin de vie.

Intel a confirmé la nouvelle cette semaine. Dans une notification de changement de produit publiée le 6 juillet 2021, elle a confirmé que le programme d’interruption de support pour les deux processeurs Lakefield est en cours. Les commandes finales seront acceptées jusqu’au 22 octobre ; toutes les commandes seront expédiées avant le 29 avril 2022.

Les fabricants sont donc confrontés à une décision difficile. S’ils peuvent encore commander des puces Lakefield Core i3 et Core i5 — et même lancer des produits qui les utilisent — Intel ferme la porte à tout nouvel approvisionnement. Étant donné que Intel concède elle-même que la demande pour les puces Lakefield s’est « déplacée vers d’autres produits Intel », il semble peu probable que nous voyions beaucoup de nouveaux processeurs lancés.

Focus sur Alder Lake

Intel, quant à elle, se concentre désormais sur les prochaines puces hybrides telles que Alder Lake. On s’attend à ce qu’elles utilisent la même combinaison de cœurs à haute performance et à haute efficacité, bien qu’elles utilisent respectivement les processeurs Golden Cove et Gracemont.

Le lancement commercial d’Alder Lake dans les puces Core de 12e génération devrait avoir lieu à peu près au moment où Windows 11 fera ses débuts officiels, plus tard en 2021. Il reste à voir si Microsoft mettra à jour son concept Surface Neo — ou retirera discrètement le tout — à peu près au même moment.