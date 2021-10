Surface Neo : le prototype de la tablette à double écran abandonnée fait surface

Cela signifie que vous pouvez voir à quoi ressemble le prototype de la Surface Neo de l’intérieur. Plus précisément, le Neo rappelle le Surface Duo, ce qui n’est bien sûr pas surprenant compte tenu de la proximité. Les photos ne permettent pas de tirer beaucoup d’enseignements, mais elles ont au moins le mérite de rappeler l’existence d’un appareil plus qu’intéressant, mais dont l’aspect pratique était plutôt douteux dès le départ.

Aujourd’hui, de nouvelles photos de l’appareil qui n’était pas destiné à l’être ont également fait surface : Max Weinbach, qui écrit notamment pour Android Police, a mis la main sur un prototype de la Surface Neo et l’a tout de suite photographié . Le modèle de préproduction proviendrait de Chine et ne comporte pas d’écran. Ou plutôt, les panneaux ont apparemment été retirés de manière assez brutale, ce qui est facilement visible grâce aux restes d’écran ou aux éclats sur le bord supérieur.

Mais Windows 10X a été abandonné quelque temps plus tard ou certaines de ses parties ont été déplacées vers Windows 11 . Ainsi, la Surface Neo s’est également retrouvée sur la voie de garage, et c’est là qu’elle restera probablement pour toujours.

Le lancement et les critiques du Surface Duo 2 ont peut-être relancé les discussions sur les appareils à double écran comme envisagé par Microsoft. L’existence de ce petit appareil hybride Android aurait naturellement aussi soulevé des questions sur son homologue Windows plus grand.