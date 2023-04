Le Surface Neo pourrait-il faire son retour avec un puissant processeur de Qualcomm ?

Peu importe ce que vous pensez des produits de Microsoft, une chose ne peut être niée : ils sont très uniques. La gamme Surface Duo est clairement dans cette catégorie. Le Surface Neo était une pièce de technologie encore plus étrange.

Ce dernier était le grand frère du Surface Duo, un ordinateur portable/tablette hybride à double écran tactile qui était censé exécuter une version personnalisée de Windows. Selon la plupart des rapports, le projet a été abandonné. Mais une folle rumeur semble indiquer le contraire.

D’après un tweet de Roland Quandt, un informateur plutôt fiable, Qualcomm pourrait être en train de développer un chipset spécial pour le Surface Neo (ou un successeur spirituel quelconque). L’hypothèse repose sur le fait que le SoC ultra puissant, qui est « censé manger le M1/M2 au petit déjeuner », est en cours de développement pour « les mini-ordinateurs portables ou au moins les petits appareils 2-en-1 ». Cette dernière information est basée sur un récent article de WinFuture.

Actual, powerful Surface Neo anyone? Qualcomm has an internal dev sys w/ the Snapdragon 8cx “gen 4” SC8380 “Hamoa” SoC (Nuvia-based “Oryon” 12-core CPU) that’s supposed to eat M1/M2 for breakfast feat a 10″ screen… high perf 10″ ARM laptops? 2-in-1s?https://t.co/XHjoTkURFv

— Roland Quandt (@rquandt) February 8, 2023