Instagram teste une option permettant de montrer les derniers messages en premier

Instagram n’est plus tout à fait le même depuis que le service social est passé d’un flux chronologique à un flux algorithmique en 2016. Mais, une nouvelle fonctionnalité repérée dans le code de l’application suggère que les utilisateurs Instagram pourraient bientôt avoir une nouvelle façon de voir les messages les plus récents en premier.

Jane Manchun Wong a trouvé cette option, qui n’apparaît pas à tous les utilisateurs pour le moment. Un écran d’accueil apparaît, proposant de vous aider à vous « rattraper » sur les nouveaux messages de certaines personnes. La fonctionnalité est apparue sous la forme d’une fenêtre contextuelle sur le flux Instagram principal de l’utilisateur, offrant un lien vers « Voir les publications » de divers amis sur le service.

Cela ne semble pas être un retour complet au flux chronologique, mais cela pourrait suffire à satisfaire certains de ceux qui réclament à cor et à cri de voir les activités récentes sur Instagram avant ce que l’application pense être les meilleures publications de la journée.

Au fil des ans, Instagram a modifié ses algorithmes pour que les photos et les vidéos les plus récentes aient davantage de chances d’apparaître en haut du flux, et une fonction de « nouveaux messages » a également été testée. On ne sait pas encore quand ni si cette fonction « derniers messages » verra officiellement le jour, mais il ne fait aucun doute que les développeurs d’Instagram y réfléchissent et la testent activement.

Un simple test

Alexandru Voica, membre de l’équipe de communication, a confirmé sur Twitter que cette fonctionnalité faisait partie d’un récent hackathon sur Facebook, un événement où les développeurs peuvent faire des expériences en dehors de leur programmation quotidienne habituelle. « Elle n’est pas accessible à tous et nous n’avons pas l’intention de la tester ou de la lancer pour le moment », a déclaré Voica. Autrement dit, il semble donc que nous n’aurons pas cette option dans Instagram avant un certain temps.

La fonctionnalité la plus récente ajoutée à l’application sociale est un outil permettant de montrer aux utilisateurs avec lesquels vous interagissez le moins. Si vous souhaitez réduire le nombre de comptes que vous suivez, c’est un bon point de départ.