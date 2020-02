Lenovo confirme que le smartphone de jeu Legion avec le Snapdragon 865

À la fin de l’année dernière, Lenovo a laissé entendre qu’elle étendrait sa marque Legion pour y inclure les smartphones de jeu ainsi que les ordinateurs portables et de bureau de jeu.

Aujourd’hui, Lenovo a confirmé qu’un smartphone dédié au gaming était en cours de fabrication. Une publication sur le réseau social chinois Weibo indique clairement que l’entreprise travaille sur un appareil équipé d’un processeur Snapdragon 865 de Qualcomm.

À part cela, la seule chose que nous savons vraiment sur ce smartphone pour l’instant est qu’il sera équipé d’un modem 5G (comme tous les smartphones équipés d’un processeur Snapdragon 865), et qu’il portera probablement la lettre Y quelque part dans son nom (il y a un « Y » bien visible dans l’image d’accroche, et c’est une lettre que Lenovo utilise dans les noms de modèles de ses PC de jeu Legion).

Évidemment, Lenovo ne serait pas la première entreprise à lancer un smartphone destiné aux joueurs sur mobile. Razer, ASUS, Xiaomi (Black Shark) et Nubia (Red Magic) ont tous leur propre smartphone de gaming, souvent doté de caractéristiques spéciales telles que des taux de rafraîchissement d’écran élevé, un refroidissement liquide (ou même un refroidissement actif) et des boutons de déclenchement latéral.

On ne sait pas très bien quels sont les gadgets et les astuces dont Lenovo dispose pour faire sa propre entrée dans le secteur — surtout à une époque où de nombreux fleurons modernes sont des smartphones de jeu parfaitement respectables, dotés de processeurs rapides, de beaucoup de RAM, d’écrans à 90 Hz ou plus, et d’autres caractéristiques qui peuvent attirer les joueurs.

Quel domaine pour Lenovo ?

Étant donné que même l’écran du Galaxy S20 offre un rafraîchissement à 120 Hz, il serait logique qu’un smartphone Legion orienté vers les gamers offre une spécification analogue. Lenovo pourrait essayer de baisser les prix, mais il y a peu de place pour ajuster les spécifications en incluant le processeur haut de gamme Snapdragon 865 de Qualcomm. Un domaine que Lenovo pourrait explorer est la VR. Ses concurrents dans le domaine du smartphone de gaming n’ont pas autant d’activités en VR que Lenovo.

On ne sait pas non plus si ce smartphone sera disponible en dehors du marché chinois quand il sera lancé — alors que Lenovo a une présence mondiale dans le secteur des smartphones en raison de sa propriété de la marque Motorola, la société n’a pas tendance à vendre des smartphones sous son propre nom sur le marché français.