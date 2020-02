Sony lutterait pour maintenir le prix de la PlayStation 5 à un niveau assez bas

Combien coûtera la PS5 ? Il semble que même Sony ne le sache pas. Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Sony a du mal à trouver un prix pour sa prochaine console PlayStation 5, la pénurie de composants pouvant pousser le prix de vente moyen au-delà de celui de la PS4. En effet, des pièces rares font grimper le coût de développement de la console à l’approche de la production de masse.

La facture du coût de fabrication serait actuellement d’environ 450 dollars, alors que IHS Markit estime à 381 dollars le prix de la PS4, qui s’est vendue à 399 euros lors de sa sortie en 2013. Selon les informations relayées, l’augmentation des coûts des pièces de mémoire flash DRAM et NAND — cruciale pour le bon fonctionnement du processeur embarqué de la console, et également en forte demande pour les nouvelles versions de smartphones, fait donc grimper la note.

À moins que Sony ne soit prête à vendre la PS5 à perte, un coût de fabrication de 450 dollars rendrait la nouvelle console nettement plus chère que l’actuelle PS4 Pro de Sony, qui coûte 399 € et qui est souvent disponible à moins de 300 euros.

Il était autrefois courant que les consoles soient vendues à perte, mais Sony a conçu la PS4 pour être rentable dès le départ après avoir perdu des milliards sur la PS3, techniquement ambitieuse, lors de son lancement.

Les plans de Microsoft pour la Xbox Series X sont essentiels, car Sony pourrait bien décider de vendre le matériel à une légère perte pour rester compétitif avec l’autre console.

Un nouveau casque VR ?

Sony a déjà confirmé que la PS5 sera construite autour d’un stockage SSD, qui est notoirement coûteux et sensible aux fluctuations de la chaîne d’approvisionnement. La quantité de stockage que la société prévoit d’inclure dans la PS5 aura un impact majeur sur le prix de l’appareil dans son ensemble. Si l’on ajoute à cela un GPU AMD de nouvelle génération avec un support matériel pour le ray tracing et probablement beaucoup de mémoire vive (RAM), il ne serait pas surprenant de voir la PS5 arriver à un prix de lancement plus élevé que son prédécesseur.

Le rapport de Bloomberg indique également que Sony travaille sur un nouveau casque de réalité virtuelle PlayStation VR, dont la sortie serait prévue après la PS5.