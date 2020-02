Le Motorola One 2020 pourrait enfin être le vaisseau amiral tant attendu

Le programme chargé du MWC de Motorola pourrait avoir une autre surprise sous la forme d’un vaisseau amiral, soi-disant lancé comme le Motorola One 2020. Motorola n’a pas semblé très intéressé à rejoindre la gamme des smartphones haut de gamme depuis un certain temps, le dernier étant le Moto Z3 d’il y a presque deux ans.

Il semble que l’entreprise se soit concentrée sur les smartphones abordables et de milieu de gamme. Cependant, au MWC 2020, les choses pourraient changer, comme le suggèrent XDA Developers.

Une image du supposé Motorola One 2020 a fait surface, montrant un smartphone avec un grand écran AMOLED de 6,67 pouces, et des bords incurvés. L’écran se courbe à près de 90 degrés, est encore une tendance assez rare sur les smartphones. Il est intéressant de noter que le bouton de volume est également visible, ce qui a été omis sur le Huawei Mate 30 Pro et le Vivo NEX 3, les seuls autres smartphones à avoir un écran extrêmement courbé.

Dans le coin supérieur gauche de l’écran, on peut également voir un trou dans l’écran, qui semble être d’une taille raisonnable, contrairement à ceux que l’on voit sur les autres smartphones de Motorola. Ce sera également le premier smartphone de ces derniers à avoir un écran de 90 Hz.

Le Motorola One 2020 serait disponible en deux variantes (avec deux noms différents au lancement), l’une étant alimentée par le processeur Snapdragon 765/765G, 6 Go de mémoire vive (RAM), 128 Go de stockage et une batterie d’une capacité de 4 660 mAh.

Une version très haut de gamme

L’autre sera un vaisseau amiral, avec le Snapdragon 865 de Qualcomm, jusqu’à 12 Go de mémoire vive (RAM), et une énorme batterie d’une capacité de 5 170 mAh. Tous deux sont susceptibles de faire fonctionner Android 10 dès la sortie de la boîte.

Les autres spécifications, comme les objectifs de la caméra, sont inconnues. Le vaisseau amiral de la série Moto One devrait être dévoilé lors du MWC 2020, en même temps que la série Moto G de cette année. La simple rumeur selon laquelle Motorola pourrait ne pas avoir un, mais deux smartphones phares à venir pourrait exciter les fans de Motorola. Avec son premier smartphone équipé d’un stylet, Motorola pourrait dire qu’elle est de nouveau un acteur majeur du marché.